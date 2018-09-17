Пермский ЦБК празднует День работников леса с новыми рекордами и проектами

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-17T07:11:59+03:00

В торжественной обстановке высокими наградами был отмечен труд сотрудников комбината, которые болеют за свое дело и развивают предприятие

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На Пермском ЦБК есть замечательная традиция ежегодно чествовать и награждать лучших работников, тех самых «соавторов» больших проектов.

Среди награжденных представители самых разных профессий – вклад каждого в общее дело важен и оценен по достоинству. Работники цехов и участков, мастера и инженеры были удостоены признания. Гордится Пермский ЦБК и тружениками, отдавшими большую часть жизни работе на предприятии. Почетным золотым знаком ПЦБК был награжден Николай Алексеевич Сахаров, который более 30 лет работает на комбинате. Свой богатый опыт он передает молодым специалистам. Для обучения будущих бумажников он создал уникальные учебные пособия, которые помогают лучше понять все производственные процессы.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края были отмечены инженер-технолог Елена Хомутова, директор по персоналу Ирина Осиновских и директор по обеспечению Валерий Шевалдин.

Валерию Шевалдину благодарственное письмо губернатора Пермского края вручил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Александр Бойченко

Под руководством Валерия Шевалдина компания сделала огромные шаги в области снижения затрат и повышения эффективности продукции. Однако сам Валерий Александрович считает, что эта заслуга всего предприятия.

- Пермский ЦБК силен своими людьми, - отметил Валерий Александрович. – Я всю жизнь проработал в снабжении, но ни в одной компании не видел, чтобы так прислушивались к различным мнениям. Вопросы обсуждаются коллегиально, взвешиваются все за и против, и только затем принимается оптимальное решение. Сегодня мы все видим те положительные изменения, которые происходят на комбинате, у нас есть огромное желание работать на достижение новых целей и свершений. Модернизация производства позволит нам практически в два раза увеличить объем выпускаемой продукции и это далеко не предел.

Также был отмечен неоценимый вклад в развитие предприятия руководителя службы качества Ивана Рябова, который двадцать лет успешно трудится на родном комбинате.

Ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности комбинат подошел с особой гордостью и радостью. Этот год для ПЦБК стал знаковым. На комбинате реализуется крупный инвестиционный проект, проводится модернизация производства, осваивается выпуск новой продукции. В сентябре установлен еще один рекорд – преодолел рубеж в шесть миллионов тонн произведенной бумаги и картона. И за всеми достигнутыми результатами стоит коллектив предприятия, его люди.

Особое внимание на предприятии уделяется социальной политике. Сотрудники комбината имеют возможность за счет предприятия повысить квалификацию, поправить здоровье в санатории, путешествовать по городам Пермского края вместе со своими коллегами. Особой популярностью у работников предприятия пользуется, так называемая «Родительская коробка». Родители новорожденных малышей получают в подарок детское приданое в коробке, произведенной на ПЦБК.

Работники ПЦБК встречают праздник с уверенностью в завтрашнем дне. Ведь всегда приятно ходить на работу, зная, что твое предприятие всегда тебя поддержит и оценит.