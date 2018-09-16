2018-09-16T11:22:25+03:00
Общество

Бабье лето в Перми: в понедельник будет до +25

А в середине недели возможны дожди
Вероника РАНГУЛОВА
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Золотая осень - лучшее время для прогулокЗолотая осень - лучшее время для прогулокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прекрасное солнечное воскресенье сменит не менее прекрасный понедельник. Синоптики обещают, что начало недели будет в Перми и крае удивительно теплым.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, наступили самые теплые дни в нынешнем сентябре. После сильного похолодания с заморозками температура повысилась и в некоторые дни превышает отметку в +20 градусов.

Можно сказать, Бабье лето в Перми в самом разгаре. По словам метеорологов, в понедельник, 17 сентября, Пермский край окажется в передней части ложбины пониженного давления, с южным ветром поступит тропический воздух.

День будет очень теплым, с максимальной температурой +18…+23 градуса, а по югу края возможно до +25.

В середине недели возможно небольшое похолодание, есть вероятность дождей. Но при этом температура останется вше климатической нормы.

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