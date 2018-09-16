Суд над пермским таксистом Uber, который изнасиловал пассажирку, будет закрытым

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-16T11:08:28+03:00

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В Перми будут судить 49-летнего таксиста, который завез свою пассажирку в лес и изнасиловал. А потом требовал, чтобы девушка не заявляла на него в полицию.

Все случилось 9 июля этого года. В тот день 23-летняя девушка была на работе - она переехала в Пермь из деревни и работала официанткой в одной из кафешек в центре города. Смена закончилась около пяти утра, и пермячка через мобильное приложение в своем телефоне заказала такси.

Уже через несколько минут за клиенткой от компании Uber подъехал серебристый джип, за рулем сидел интеллигентного вида мужчина. И девушка без страха села на заднее сиденье автомобиля.

Ехать предстояло в Мотовилиху, где пермячка снимала квартиру. По дороге уставшая после ночной смены девушка уснула и не заметила, что водитель выехал из города и поехал в сторону леса.

Остановив авто в лесополосе, мужчина перелез к своей пассажирке на заднее сиденье и начал склонять ее к близости. Девушка проснулась, закричала, но насильник схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание, чем и воспользовался преступник. Говоря языком следствия, он изнасиловал девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Девушка пришла в себя, пыталась сопротивляться и кричать, но силы были не равными.

- Расскажешь кому-нибудь или позвонишь в полицию, пожалеешь, - начал угрожать таксист после изнасилования. - Пообещаешь быть хорошей девочкой, я тебя домой отвезу. А то как ты пойдешь домой пешком?

Глотая слезы, пермячка кивнула головой, и мужчина сел за руль. Уже оказавшись дома в безопасности, 23-летняя девушка позвонила в полицию и рассказала об изнасиловании.

Как рассказал "КП" следователь следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Артем Гура, преступника нашли и задержали. Суд избрал ему меру пресечения - на время следствия обвиняемый в изнасиловании будет находиться под стражей.

На допросе он полностью признал свою вину. Кстати, раньше он уже был судим за имущественные преступления.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, расследование уголовного дела завершено, 49-летний мужчина обвиняется сразу по двумя статьям Уголовного кодекса - изнасилование и иные действия сексуального характера.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Таксисту грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в суде Мотовилихинского района Перми, процесс будет проходить за закрытыми дверями.