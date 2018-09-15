2018-09-15T22:20:06+03:00
Происшествия

В Пермском крае машина с семью подростками врезалась в здание кафе

Девушка и двое парней погибли, еще четверо пассажиров «девятки» с травмами попали в больницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: группа ВК "Новая Губаха"Фото: группа ВК "Новая Губаха"
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Страшная авария произошла вечером в субботу, 15 сентября, на 218-м километре дороги Кунгур-Соликамск. В районе города Кизел «девятка», в которую впихнулись семь молодых людей, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".

«Машина ехала в сторону Губахи, но увидев «гаишников», развернулась и помчалась назад, чуть не сбив людей на остановке «Рудничный». В районе АЗС «Лукойл» машина не вписалась в поворот и налетела на столб, далее врезалась в здание кафе», - сообщили пользователи соцсетей.

- По предварительной информации, примерно в 18.50 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина врезалась в препятствие, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Три человека погибли на месте, четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев, за рулем «девятки» находился 16-летний подросток. Пассажирами автомобиля также были молодые люди в возрасте 16-18 лет. Среди погибших - одна девушка и двое парней.

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