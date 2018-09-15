10 самых ярких кадров циркового шоу «Баронеты»

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-15T20:10:38+03:00

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Два года назад этот прославленный коллектив уже выступал в нашем городе, а сейчас он привез обновленную программу, в которую вошли уникальные цирковые номера, заставляющие замирать от восторга не только детей, но и взрослых.

Представление вышло ярким, радостным, создающим ощущение праздника с первых минут.

Воздушные гимнасты на ремнях рассказывают душевную историю настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро - но звучит она по-новому, по-настоящему, без страховки, без второго дубля. И зал взрывается аплодисментами при виде того, как легко и непринужденно несет на руках любимую Пьеро, раскачиваясь при этом на ремне под куполом цирка.

Пьеро и Мальвина летят над манежем.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова балансирует на шпильках на зеркальном шаре, грациозно вращая при этом 40 обручей,. А вокруг нее, как белоснежная свита, танцуют артисты балета.

Хула-хуп на шпилькахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Силовые акробаты Андраник и Геворг Варданян, победители шоу «Минута славы» на Первом канале, предстают в виде шахматных королей. Умопомрачительные трюки на лошадях, мчащихся на бешеной скорости, выполняют акробаты конного аттракциона «Джигиты – Апачи».

Конь прыгает через скакалку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но особенно яркие и запоминающиеся аттракционы – с участием дрессированных животных. В шоу «Баронеты» их более ста: леопарды, пантеры, лошади, медведи, собаки, верблюды, северные олени, попугаи и пеликаны.

Все животные - полноправные участники спектакля, творящегося на манеже: танцуют, делают акробатические трюки. Причем, уникальность проекта в том, что они работают на манеже не по одиночке.

Медведи - все вшестером – играют на музыкальных инструментах, ловят букет невесты на «Цыганской свадьбе», скачут верхом на конях.

Медведи легко ходят и на передних лапах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 хищных кошек – пантеры, тигры, леопарды и единственные в российском цирке лилигрицы - послушно следуют командам Андрея и Натальи Широкаловых.

12 хищников послушны Наталье и Андрею ШирокаловымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в аттракционе «Райский сад», пока какаду и ара выполняют на манеже сложные трюки, над залом летают розовые пеликаны.

Розовые пеликаны - единственные в российском цирке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный секрет всех дрессировщиков, участвующих в шоу, - терпение и бесконечная любовь к животным.

- Малышей до года мы не дрессируем, - рассказывает Наталья Широкалова. – Они просто растут, общаются с нами, мы им даже книжки читаем. А после года начинаем выпускать на манеж, разбрасывая по разным углам кусочки мяса, чтобы они привыкали к обстановке. И только года в полтора начинаем обучать их трюкам.

Ап! И тигры у ног моих сели.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А когда малыши выходят играть на манеж, мы подмечаем их способности, - продолжает тему дрессировщик медведей Алексей Плотников. – Кто-то любит прыгать, кто-то кувыркаться, это склонности надо подметить и поощрить. Вот из такой игры потом и получаются трюки.

Отважный джигитФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увидеть шоу «Баронеты» можно в Пермском цирке (ул. Уральская, 112). Ближайшие представления состоятся 16 сентября в 15.00, 22 сентября в 13.00 и 17.00, 23 сентября в 15.00 (0+). Далее - по субботам и воскресеньям до 14 октября. Билеты: 800 - 1800 руб., дети до 3 лет - бесплатно.