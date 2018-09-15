Семь спектаклей фестиваля МакДонаха, которые нельзя пропустить

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-15T08:06:12+03:00

«Калека с Инишмана», поставленный в пермском театре «У Моста», в 2010 году стал лауреатом национальной премии «Золотая маска».

Изменить размер текста: A A

1 октября откроется III Международный фестиваль МакДонаха, который приурочен к 30-летию театра «У Моста». В Пермь приедут театры из России, Чехии, Венгрии, Румынии, Боснии, Казахстана, Македонии, Грузии, Ирана и Молдовы. Представляем самые яркие и интересные спектакли, поставленные по пьесам Мартина МакДонаха, которые можно увидеть во время фестиваля.

«Калека с Инишмана», театр «У Моста»

Открывает фестиваль спектакль, который для Перми практически является символом макдонаховского творчества. «Калека с Инишмана», поставленный в пермском театре «У Моста», в 2010 году стал лауреатом национальной премии «Золотая маска».

Остров Инишман - одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных и смешных чудиков-инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки. Инишманцев посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у калеки Билли…

Театр «У Моста», большой зал

Ул. Куйбышева, 11

1 октября в 19.00 (16+)

Билеты: 800 - 3500 руб.

«Лейтенант с Инишмора», театр «У Моста»

Самая дерзкая пьеса МакДонаха, в которой жестоко высмеивается Ирландское народно-освободительное движение, которое, по сути, стало террористическим и экстремистским безумием. Главный герой лейтенант Падрайк уволен из войск ИРА за непомерную жестокость, которую не могут выдержать даже его «боевые соратники» повстанцы. Его боятся в родном поселке на острове Инишмор, его боится даже собственный отец. Но при этом вся интрига истории разворачивается из-за смерти любимого кота Падрайка, которая превращает его родной поселок в комический гротесковый ад.

В пьесе «Лейтенант с Инишмора» жестоко высмеивается Ирландское народно-освободительное движение

Театр «У Моста», большой зал

Ул. Куйбышева, 11,

2 октября в 19.00 (16+)

Билеты: 800 - 3500 руб.

«Сиротливый Запад», Шадринский городской драматический театр

Самой популярной пьесой фестиваля станет «Сиротливый Запад» - свои версии пьесы о непростых взаимоотношениях родных братьев, смерти, любви и ненависти представят театры из шести стран.

Шадринский драматический театр для постановки спектакля по пьесе Мартина МакДонаха «Сиротливый Запад» пригласил молодого и талантливого режиссера Илью Роттенберга. Илья определил жанр спектакля как «мрачная комедия». Хоть дело и происходит в далекой Ирландии, но все то же самое может произойти в любом городе мира. Просто два брата с детства, не помня сами, с чего это началось, ненавидят друг друга, и любое слово, поступок, движение вызывают раздражение. И вот такая жутчайшая ненависть соседствует с неподдельной братской привязанностью друг к другу. Они друг без друга никуда…

Самой популярной пьесой фестиваля станет «Сиротливый Запад»

Театр кукол

Ул. Сибирская, 65

3 октября в 19.00 (18+)

Билеты: 400 - 1500 руб.

«Череп из Коннемары», Театр им. Джигарханяна (Москва)

Мик Дауд, линэнский могильщик, должен в компании с братьями Хенлон извлечь из могилы останки своей жены, погибшей семь лет назад при весьма таинственных обстоятельствах. Между тем все жители городка подозревают в ее убийстве самого Мика…

В московском театре Армена Джигарханян спектакль «Череп из Коннемары» поставил один из известных московских режиссеров Сергей Виноградов. В спектакле задействованы лучшие актеры театра, в том числе Андрей Крупник, который сыграет в Перми Томаса Хэнлана. Он известен своими киноработами, среди его ролей - лейтенант милиции Денис в сериале «Кодекс чести - 5» и «Кодекс чести - 6» и фотограф в ситкоме «Зайцев+1».

В московском театре Армена Джигарханян спектакль «Череп из Коннемары» поставил один из известных режиссеров Сергей Виноградов.

Театр «У Моста», новый зал

Ул. Куйбышева, 11

4 октября в 15.00 и 19.00 (16+)

Билеты: 800 - 2500 руб.

«Палачи», театр Cinohernyklub (Чехия)

Гарри - палач Британии номер два. Чем заняться палачу в день, когда отменяют смертную казнь? Остается лишь открыть собственный паб и вспоминать дела прошлого. Ведь бывают судебные ошибки. А еще есть зависть и обида собственных помощников. Но что делать, если ты стал жертвой заговора? И что делать, если под угрозой оказалась жизнь собственной дочери? Спектакль по восьмой пьесе МакДонаха «Палачи» в Пермь привозит чешский театр Cinohernyklub - «Драматический клуб».

Спектакль по восьмой пьесе МакДонаха «Палачи» в Пермь привозит чешский театр

Театр «У Моста», большой зал

Ул. Куйбышева, 11

7 октября в 18.00 (12+)

Билеты: 800 - 3500 руб.

«Человек-подушка», ACT Theatre (Румыния)

Однажды, давным-давно одни родители решили поставить над своими детьми нешуточный эксперимент: Михала, старшего, слабоумного, спрятать в темной-темной комнате и превратить его жизнь в сплошной ад, чтобы Катуриан, младший, у которого проснулась страсть к литературе, слышал бы иногда стоны неведомого брата и привносил в свои рассказы необходимую долю сумрачных красок. Спустя несколько лет юный писатель обнаружил пыточную комнату, узнал истину и задушил своих родителей, взяв на себя заботу о полоумном брате. И начал строчить рассказы, один ужаснее другого, про невинные слезки замученных младенцев. Старший брат любил, когда писатель начинал читать ему какой-нибудь свой рассказ: «Однажды давным-давно…» Но однажды кровавые сюжеты стали сбываться в жизни с пугающей точностью…

«Человек-подушка» поставил ACT Theatre из Румынии

Театр «У Моста», новый зал

Ул. Куйбышева, 11

7 октября в 14.00 (16+)

Билеты: 800 - 3500 руб.

«Безрукий из Спокэна», National Institution Albanian Theatre Skopje (Македония)

Действие спектакля происходит в современной Америке. В номере захудалой провинциальной гостиницы стреляют, угрожают взрывом, кидаются отрезанными руками - и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет он маниакально пытается вернуть.

Действие спектакля «Безрукий из Спокэна» происходит в современной Америке.

Театр кукол

Ул. Сибирская, 65

4 октября в 19.00 (16+)

Билеты: 400 - 1500 руб.