Отопительный сезон-2018 в Перми: в субботу потеплеют батареи в садиках, школах и больницах

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-14T11:53:18+03:00

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В эту субботу, 15 сентября, в Перми начнется отопительный сезон.

Постановление о начале отопительного сезона-2018 еще в конце августа подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Но в субботу начнут теплеть радиаторы отопления лишь в пермских учреждениях соцкультбыта – в школах, садиках, больницах, центрах досуга и т.д. Как уверяют в мэрии, все они готовы к отопительному сезону.

А вот по поводу подачи тепла в жилые дома городские власти, как водится, сохраняют интригу. Как и в предыдущие годы, нам сообщают, что тепло подадут тогда, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет держаться ниже +8 градусов.

Пермские синоптики уверяют, что на следующей неделе такой погоды не предвидится. Наоборот, они прогнозируют, что в ближайшие дни в Перми начнется бабье лето.

- Понедельник, 17 сентября, будет очень теплым, с температурой днем до +18 - +23 градусов, - отмечают в ГИС-центре ПГНИУ. -. В последующие дни хоть и ожидается небольшое похолодание и увеличение вероятности дождей, но температура останется выше климатической нормы.

- Как правило, заметное похолодание у нас происходит ближе к концу сентября, - говорит начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Тем не менее, вполне вероятно, что с середины следующей недели начнут теплеть батареи и в жилых многоквартирных домах. Распоряжение об этом должен подписать глава города – энергетики говорят, что у них для подачи тепла в многоэтажки все готово.

Напомним: в прошлом году тепло в пермские многоэтажки дали 18 сентября, хотя тогда днем в Перми было +12 градусов, а за день до этого – и вовсе +19.

О чем должны помнить пермяки, когда отопительный сезон объявят и для жилых домов?

- В случае отсутствия тепла или недостаточного теплоснабжения жильцам нужно будет обращаться в свои управляющие организации, также в администрации Перми будут работать «горячие телефоны», - сообщили в инспекции Госжилнадзора по Пермскому краю. - Температура воздуха в жилых помещениях в квартирах должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах - не менее 18 градусов.