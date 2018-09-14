Пермяки считают, что автобусы в Перми должны быть желтые или красные

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-14T10:52:42+03:00

Хотя и у синего цвета сторонников тоже немало

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Как уже писала «КП», жителям Перми предложили выбрать единый цвет для пермских автобусов. На выбор предложено всего три цвета: красный, синий и желтый. Интернет-голосование по этому поводу объявили на портале «Управляем вместе» permkrai.ru.

Когда сообщение об этом прозвучало в эфире радио «КП» (96,6 fm), в радиостудии последовал шквал звонков.

Первый из дозвонившихся радиослушателей заявил, что в Перми должны ездить только красные автобусы.

- Пермь уже ассоциируется с красным: у нас были «красные человечки», красная буква «П», - аргументировал он.

Однако другие слушатели с ним не согласились, напомнив, что «красные человечки» - уже в прошлом.

- В Лондоне автобусы красные, в Берлине желтые, а у нас тогда пусть будут синие, - предложил один из звонивших. - Как в песне поется - «это цвет любимых глаз».

- Синий – холодный цвет, а у нас и так зима длинная, - возразила одна из слушательниц. – Представьте себе на фоне заснеженных улиц синие автобусы, похожие на льдинки. Лучше уж пусть будет желтый, это теплый цвет. А еще бы лучше – оранжевый, но его в списке нет.

После этих слов посыпались критические замечания. Почему, мол, наш выбор ограничили только тремя цветами?

- Я понимаю, что зеленый стал бы сливаться с листвой, а серый и белый цвета слишком неприметные, - позвонил один из пермяков. – Но мне вот лично нравятся оттенки камского заката. Они и теплые, и яркие.

Как видим, мнения пермяков разделились. И все же было больше тех, кто предлагал «теплые» цвета – желтый или красный. Погода у нас в Прикамье, действительно, не слишком жаркие.

Впрочем, каким быть цвету пермских автобусов – покажет интернет-голосование. Оно продлится до 30 сентября. Проголосовать можно, перейдя по следующей ссылке.

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Проголосовать можно до 30 сентября (подробнее)