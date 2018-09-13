«Могу подогреть себе еду без чьей-либо помощи» - да, это - победа

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-13T17:42:39+03:00

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Сесть на нужный автобус до работы, не перепутать подъезд, где расположена твоя квартира, приготовить самостоятельно борщ: казалось бы, обыденные дела, которые любой человек способен выполнить на «автомате». Однако есть и те, для кого даже научиться закрывать и открывать дверь собственного жилища - задача не из легких.

Подростки и взрослые с различной степенью инвалидности сталкиваются с бытовыми трудностями ежедневно. Причем касается это не только сирот и выходцев из школ-интернатов, но и ребят, воспитанных в семье.

Неля еще только помощник повара, до повара ей пока рановато, но поперчить борщ - это пожалуйста.

Помочь таким людям бороться с житейскими проблемами и обучаться простым и в то же время таким необходимым вещам в Перми стало возможным благодаря проекту «Смогу жить сам», направленному на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями. Подробнее о самом проекте читайте в нашем материале...

Гостеприимство как экзамен

Сама идея такова: есть учебная трехкомнатная квартира, в которой люди с заболеваниями аутистического спектра живут, общаются, учатся, ухаживают за собой и самостоятельно следят за порядком в комнатах.

Сладости гостеприимства: ребята наготовили закусок, а "СтройПанельКомплект" позаботился о десерте.

Пилотный заезд состоялся еще 28 августа, и первыми новоселами стали 7 человек - 6 девочек с ментальными нарушениями и мальчик Кирилл с легкой степенью аутизма. Вместе с ними в квартире постоянно находятся педагог и один волонтер, которые помогают ребятам привыкнуть к новой атмосфере и режиму дня.

Первые занятия начались сразу же в день заезда, а дебютным экзаменом для обучающихся стала встреча гостей. 6 сентября воспитанники под надзором педагога самостоятельно сходили в магазин, приготовили закуски и накрыли на стол, устроив праздник новоселья. Гостей, в число которых вошли родители ребят, партнеры, друзья проекта и СМИ, на входе с распростертыми объятиями встречала Елизавета Шашова.

Партнеры проекта "Смогу жить сам"

- А это наша Лиза, она любит обнимашки, - улыбаясь, комментировали другие участники проекта. - А вы проходите туда, мы вас очень ждали.

Видно было, что они готовились: кто-то носил блюда с тарталетками собственного производства, кто-то раскладывал чайные пакетики и ложечки на столе в гостиной.

Большие победы маленького человека

Но перед тем как начать праздничное чаепитие, участники проекта и их родители с удовольствием делились с гостями первыми эмоциями и рассказывали о своих, пусть еще и маленьких, но уже успехах.

Нынешний состав "новоселов"

- Я научилась сама ездить в лифте и открывать/закрывать дверь квартиры ключом, - смущенно рассказывает Неля Мухачева.

Ее мама Альбина подтверждает, что это важные навыки для ее дочери. Раньше она путалась, в какую сторону нужно повернуть ключ, чтобы отпереть дверь, или на какую кнопку лифта нажать, начинала волноваться и ничего, кроме расстройств, не получалось. Сейчас 18-летняя Неля преодолела эту проблему, а еще научилась сама греть еду в мультиварке и ставить на электроплиту чайник.

А мы вам вкусненького принесли. Налетай!

- Главное, что сейчас мы с ней повторяем - «нельзя уходить с кухни, пока любая еда не будет готова, даже вода для чая». Она понимает, что безопасность - прежде всего, и это не может не радовать. Для нас следующим шагом будет самостоятельный путь до подъезда. Неля пока что путает, какой из козырьков во дворе - наш. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу отпускать ее одну до магазина и не бояться, что она потеряется, - рассказывает Альбина Мухачева.

Ее дочь самая младшая в первой заехавшей группе проекта, но это нравится девочке. Она смотрит, как старшие чуть легче справляются с какими-то обязанностями по дому - готовят, моют посуду, и берет с них пример. Кстати, само участие в проекте «Смогу жить сам» Альбина Мухачева называет чудом, ведь учебная квартира находится в том же доме ЖК «Медовый» в д. Кондратово, где купила квартиру и она. Когда узнала локацию проекта, сразу поняла - это знак. Добрый знак.

Лиза Шашова тянется обниматься - любит человек это дело.

Главная цель

Ежедневное пользование общественным транспортом - тоже входит в обязательную программу дня в рамках проекта. Ребята обсуждают стоимость проезда, учатся отчитывать правильную сумму денег, отдавать ее кондуктору и получать за это билет. Вместе с тем они изучают и запоминают местность.

- Пока мы их забираем на Центральном рынке. То есть они самостоятельно, либо с родителями доезжают до Центрального рынка, я их забираю и на автобусе мы доезжаем до квартиры, обратно также, - поясняет социальный работник. - Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы через пару месяцев они самостоятельно уже начали ездить.

Путь к самостоятельности тернист и не быстр. Педагог ребят Марина Геннадьевна отмечает, что «способности у всех ребят разные, темп работы - тоже, но если индивидуально подходить к каждому и находить для них мотивацию, то к самостоятельной жизни они придут очень-очень быстро».

Для многих из них мотивация - это трудоустройство в будущем. Именно для этого организаторы предусмотрели возможность своих подопечных выполнять несложную работу во дворе - белить бордюры, ухаживать за цветочными клумбами. Надо же с чего-то начинать!

Символичные подарки, первый звонок и слезы счастья

Поздравить детей с новосельем приехали представители министерства социального развития Пермского края, благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая» и партнеры проекта - предоставивший квартиру в своем ЖК «Медовый» застройщик АО «СтройПанельКомплект» и друзья фонда.

Многие из них произнесли поздравительную речь и сразу поспешили вручить «новоселам» проекта подарки со смыслом. Например, вручая настольную лампу, было подмечено, что она символизирует луч надежды, который нужно видеть в любой ситуации, а подаренные часы должны напоминать ребятам, что нельзя тратить время впустую, жизнь - она одна.

Пока гости вручали ребятам подарки, было видно, как они тепло и по-семейному относятся друг к другу: Лиза приобнимала Артема и улыбалась во время поздравительной речи, остальные девочки клали друг другу руки на плечи и одобрительно переглядывались. Во взглядах читалось, что им приятно столь трепетное к ним отношение.

Растрогалась и не сдержала слез, произнося поздравительную речь для ребят, и Светлана Калина, директор благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая». Она отметила, что хоть это и первый учебный год в этой квартире, но начало далось им довольно легко. Не упустила она и того, что очень гордится всеми участниками программы. Но, разумеется, одним из них по адекватным причинам - чуточку больше.

- Если честно, все считают меня лидером, - немного смутившись, делится Инна Калина, дочь Светланы Анатольевны, также участник проекта «Смогу жить сам». - Я просто считаю, что даже если между собой они что-то не поделили, не нужно ругаться. Нужно просто всем сесть и спокойно поговорить. Они прислушиваются к моим советам, и мы живем дружно.

Инне 24 года и она многое делает самостоятельно. Она и первая по кухне, и в числе первых бежит встречать гостей, и накрывает им на стол. По натуре - лидер, это отмечают и педагоги, которые занимаются в учебной квартире с ребятами.

После поздравлений и напутственных слов ребята взяли в руки колокольчик, и его звоном официально начали свой учебный год, после чего отправились кушать кексы с чаем и фотографироваться на память друг с другом и гостями.