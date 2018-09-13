2018-09-13T16:04:06+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Работники «УРАЛХИМа» помогли расчистить Черняевский лес

Молодые работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в природоохранном слете «Очистим Черняевский лес», организованном 12 сентября подшефной школой №132
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Вместе со школьниками и студентами Краевого индустриального техникума они очистили от валежника и мусора пятый квартал лесопарковой зоны.

Проведение уборки в Черняевском лесу, напротив которого располагается школа №132, - это давняя традиция учебного заведения. Мероприятие проводится уже в тринадцатый раз. Ходом работ руководят сотрудники МКУ «Пермское городское лесничество».

На этот раз экологическая акция проходила в течение трёх дней. В общей сложности в ней приняли участие более 500 человек: учащиеся разных возрастов, их родители. Не остались в стороне и партнеры, с которыми учебное заведение сотрудничает по модели «школа — техникум — предприятие».

Елена Суханова, завуч по воспитательной работе школы №132:

- Мы стараемся привлечь к участию в акции детей разных возрастов, начиная с самых младших классов. Они с удовольствием поддерживают эту инициативу. С большим энтузиазмом собирают сухие палки и валежник, даже спрашивают: «А когда мы пойдём прибираться в следующий раз?». Как всегда нам помогают молодые ребята из дружественных нам Краевого индустриального техникума и компании «УРАЛХИМ». Общими усилиями нам удается сохранить экосистему Черняевского леса.

Шефство над Черняевским лесом школа №132 взяла в 2013 году, обустроив там экологическую тропу «Дорога домой». На маршруте протяженностью 5 км расположены специальные информационные стенды, рассказывающие об уникальных объектах этой особо охраняемой природной территории.

Анастасия Шульга, юрисконсульт филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Черняевский лес – одно из любимых мест для отдыха пермяков. Здесь чистый воздух, много возможностей для занятий спортом. Тут проходит и заводской легкоатлетический кросс. Поэтому молодёжный актив пермского «УРАЛХИМа» из года в год с радостью присоединяется к ученикам подшефной школы на экологической акции. Мы вместе очищаем лес от лишних веток и мусора, и после этого находиться тут гораздо приятнее.

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