Безвозмездная помощь как бизнес-принцип

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-13T15:58:04+03:00

Необходимость внедрения волонтерства на пермских производствах и в компаниях обсудили в рамках круглого стола

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Корпоративное волонтерство - важный инструмент поддержания социальной активности компании. Раньше специалисту было важно получить высшее образование, а потом целью становился только карьерный рост и высокий профессиональный статус. Сейчас же работникам важна социализация.

Такое положение вещей положительно сказывается на развитии волонтерского движения. Хорошо продуманные и грамотно организованные программы корпоративного добровольчества открывают перед компанией один из самых успешных и рентабельных путей развития бизнеса. И опыт передовых компаний убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций.

Анна Бушлякова: «люди должны быть вовлечены в процесс, где они увидят результат своего труда»

Пермь в деле!

Опыт крупных регионов уже дал положительные результаты. Пообщаться о региональных проектах, а также поделиться итогами, статистикой и идеями по развитию корпоративного волонтерства в Перми на днях смогли 23 крупных компании - участницы бизнес-сообщества. Беседа прошла в рамках круглого стола в Пермской торгово-промышленной палате.

Там же был дан и официальный старт деятельности пермского представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).

Представители крупного бизнеса, в том числе ПАО «Т Плюс», ПАО «Уралкалий», АО «ЭЛКАМ-Нефтемаш», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Coca-Cola HBC Россия, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Хенкель Рус», АО «КПМГ» а также ряд образовательных учреждений и общественных организаций обменялись опытом реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности, узнали о новых перспективах развития корпоративного добровольчества, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках представительства НСКВ в Перми.

Много статистики и примеров из опыта других регионов было представлено в презентациях спикеров

Уже известно, что в состав актива регионального представительства вошли компании, регулярно реализующие благотворительные и волонтерские социальные проекты в регионе: пермские филиалы ПАО «Т Плюс», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Coca-Cola HBC Россия. Тесно сотрудничать с представительством также намерены РБОО «Пермский центр развития добровольчества» и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

А как у вас обстоят дела с волонтерством?

- Крупные компании из самых разных сфер бизнеса, развивая практики корпоративного волонтерства, вносят существенный вклад в решение социальных и экологических проблем на территориях своего присутствия. Участие в НСКВ позволяет обмениваться опытом, совместными усилиями разрабатывать и реализовывать наиболее результативные социальные проекты. Также региональные представительства НСКВ – это площадки, популяризующие корпоративное волонтерство среди организаций и бизнес-структур, которые только хотят внедрять эти инициативы на своих площадках, – этими словами Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам в регионе компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России начала дискуссию круглого стола.

Анна Зуева: "Вы понимате что пермские некоммерческие предприятия просто нуждаются в pro bono?"

Подметила Анна и то, что корпоративное волонтерство для кого-то - это построение HR-бренда, для других – замена тимбилдинга, для третьих – формирование внутренней культуры. Но чем бы оно не являлось на самом деле, основной принцип – «люди должны быть вовлечены в процесс, где они увидят результат своего труда». Объясняется это легко и просто: не нужно организовывать сбор средств для детских домов или голосовать за установку дополнительных пандусов в доме для престарелых – это делается удаленно, а значит не вовлекает участника в сам процесс. Хотите результативного волонтерства или благотворительности? Берите сотрудников и везите необходимые вещи в детский дом сами или хватайте лопаты, мешки цемента и помогайте с установкой пандусов.

Лайфхаки по развитию волонтерских инициатив

Ольга Зубкова, председатель Пермского центра развития добровольчества представила свою практику по работе с компаниями в части разработки программ корпоративного волонтерства и отметила, что предприятия должны четко понимать, зачем они планируют реализовывать эти инициативы и стремиться к индивидуальному подходу при выборе направлений работы.

"Это интересно, это и у нас на предприятии можно реализовать. Запишу, пожалуй".

- Сажать деревья, помогать в сборе мусора, заниматься темой инклюзии – это далеко не все. Все ищут не просто руководителя, а человека, близкого по духу и жизненным принципам. Для нынешнего работника руководитель – носитель смыслов, именно поэтому этот самый носитель смыслов должен чувствовать атмосферу в коллективе и четко понимать, на какой вид волонтерства им стоит отправиться.

Ольга также выделила и пять основных пунктов, которые стоит учитывать при разработке кампаний корпоративного добровольчества:

1) Лучше, чтобы программа была авторская. Поговорите или опросите своих сотрудников, что им ближе в социальной помощи. Еще лучше – устройте совместный мозгоштурм;

2) Если вы не можете заняться индивидуальной разработкой самостоятельно, обратитесь к проверенному фонду за помощью. Главное в этом деле не делать под копирку – то, что подошло другим, может совершенно не вписаться в принципы ваших сотрудников;

3) Пожертвования не решают корпоративные проблемы, актуально лишь личностное включение. 50 рублей перечислить, сидя на диване, может любой дурак;

4) Участие должно быть системным. 1 раз в месяц – идеальный график;

5) Нужно понимать, для чего вы все это делаете. Для ваших коллег – это добровольно-принудительные мероприятия, на которых они просто должны присутствовать ради «галочки» перед руководством? Тогда вы тратите силы зря. Пиар, основанный на эгоизме – хуже чем обыкновенное отсутствие корпоративного волонтерства.

Уральское братство помощи

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов выразил заинтересованность в предложенной инициативе и отметил, что участие в корпоративном волонтерстве может дать сотрудникам компаний дополнительную возможность для самореализации и чувство сопричастности в решении различных социальных проблем.

Проректор по внеучебной работе и развитию образовательной среды ПГГПУ Олег Лысенко представил участникам встречи результаты социологических исследований. По данным ВЦИОМ, в волонтерских мероприятиях, реализующихся компаниями, уже участвовала треть сотрудников, причем 19% - неоднократно, а 15% - разово. Центр оценил потенциальную долю участников движения в 80%, 24% из которых заявили о безоговорочной готовности. Пермские исследования подтверждают российскую статистику. Поэтому социолог делает вывод о том, что развитие корпоративного волонтерства может стать дополнительным стимулом для продолжения своей трудовой деятельности в конкретной компании в качестве возможности самореализации.

К обсуждению практики корпоративного волонтерства подключились представители некоммерческих организаций. По словам Анны Зуевой, президента ПРОО «Территория семьи», НКО остро нуждаются именно в pro bono (так называемом интеллектуальном волонтерстве), так как квалификация специалистов в области финансов, аудите и бизнес-консалтинге, которые работают в этой сфере не всегда достаточна для выполнения этих работ.

Пермское региональное представительство НСКВ уже сегодня открыто для новых членов и приглашает компании, которые реализуют проекты корпоративной социальной ответственности, присоединиться к совместной волонтерской деятельности. О первой совместной акции уже договорились пермские филиалы ПАО «Т Плюс» и «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ПНППК», ПАО «Уралкалий» и ФКП «Пермский пороховой завод». 15 сентября в Ботаническом саду ПГНИУ пройдет совместная экологическая акция помощи в благоустройстве и пересадке растений.

Помимо Пермского края, представительства НСКВ сегодня работают в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском крае, Свердловской (Екатеринбург), Иркутской (Братск), Кемеровской (Новокузнецк) и Новосибирской областях.