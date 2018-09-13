Если встанешь утром рано, то увидишь пеликана

СЕГОДНЯ 07:58 2018-09-13T08:00:53+03:00

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Накануне премьеры шоу «Баронеты» в пермском цирке в гости на радио «Комсомольская правда» пришел дрессировщик Владимир Лекарев с розовым пеликаном, которого зовут Фонарик. Это вожак пеликанов, участвующих в цирковой программе. В аттракционе «Райском саду», пока на манеже какаду и ара выполняют сложные трюки, над залом летают розовые пеликаны.

Пеликан кушает камскую рыбку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чтобы успешно работать с пеликанами, надо найти контакт с их вожаком, - делится секретами дрессировщик Владимир Лекарев. - Пеликаны - умные птицы, по интеллекту они соответствуют 2-3-летним детям. Отзываются на свои имена, у каждого свой характер, интересы. Вожак Фонарик всегда самым первым проверяет новинки, оказавшиеся в их вольере. Если он «одобряет», то и остальные пеликаны подтягиваются.

В нашей радиостудии пеликан почувствовал себя вольготно, пытался попробовать на вкус микрофон и с удовольствием ел речную рыбку, только что выловленную в Каме.