Пермский бизнесмен Владимир Нелюбин: Зачем мне было воровать деньги в своем банке?

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-12T15:34:19+03:00

Бывший депутат Заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, заверяет, что невиновен

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районом суде начался процесс по делу бизнесмена Владимира Нелюбина – экс-депутата краевого Законодательного Собрания, а также бывшего члена наблюдательного совета Экопромбанка, банкротство которого произошло в 2014 году.

После банкротства банка Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило несколько уголовных дел. В том числе по факту хищения из банка крупных денежных сумм путем различных схем. В частности, дело было возбуждено в отношении московского бизнесмена Игоря Куйды и юриста Сергея Обидина, которые похитили у банка 200 миллионов рублей под видом получения кредита, а затем скрылись из Перми. Они были объявлены во всероссийский розыск.

Изначально Нелюбин фигурировал в деле как свидетель. Но в феврале ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и хищении денег Экопромбанка. По версии следствия, Владимир Нелюбин был соучастником Куйды и Обидина.

Прокурор Николай Гаврилиди: Владимир Нелюбин обвиняется в совершении двух преступлений.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Владимир Нелюбин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, - рассказал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Николай Гаврилиди. - Первый эпизод – мошенничество и хищение безналичных средств Экопромбанка в сумме 200 миллионов рублей в составе группы лиц, по предварительному сговору с человеком, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Второй эпизод связан с тем, что в августе 2014 года Владимир Нелюбин убедил своего знакомого вместо снятия с его счета в Экопромбанке семи миллионов рублей приобрести квартиру. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира была по его указанию продана. Таким образом, гражданину был нанесен ущерб в 7 миллионов рублей.

Сам же Владимир Нелюбин полностью отрицает свою вину.

- Вину я не признаю, это однозначно, - рассказал он. - Зачем мне воровать деньги в своем банке, где я акционер? То есть воровать у самого себя?

По словам Владимира Нелюбина, кредит в 200 миллионов в Экопромбанке взял под залог его товарищ. А уже сам Нелюбин как физическое лицо взял у того деньги взаймы.

- Я платил ему проценты, а он платил проценты банку, - пояснил .Владимир Нелюбин. - Я 24 месяца платил проценты по этому кредиту, выплатил 70 миллионов. Часть кредита была погашена. Но после отзыва лицензии у банка все мои компании, все активы остались в Экопромбанке я так до них и не добрался.

А сделка с приобретением квартиры, по словам Владимира Нелюбина, была фиктивной. Она была проведена потому, что к тому времени Экопромбанк уже находился в стадии банкротства и не имел права проводить платежи.

- Центробанк приостановил все оплаты, на корсчету денег не было, - объяснил бизнесмен. – Я хотел людям помочь, а получилось - как получилось. Но те деньги, все семь миллионов, заморожены на счетах банка, к ним никто не притрагивался.

Как сообщил прокурор, если суд установит вину Владимира Нелюбина, максимальный срок, которому ему грозит, - 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Нелюбин вышел на свободу за 20 миллионов

За бывшего депутата Заксобрания, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере внесли залог, сумму которого назначила судья (подробнее…)