От приставов не скрыться, даже если мертвым притвориться

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-12T15:15:20+03:00

В эфире радио «КП»-Пермь сотрудники службы судебных приставов рассказали, как веселые и креативные заголовки новостей на их сайте помогают искать должников

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«Вагончик тронется – должник останется», «В сумке от алиментов не спрячешься», «Долг моральный – штраф реальный», «Черный бумер, черный бумер, стоп – сигнальные огни»…

Это заголовки новостей с сайта пермских судебных приставов.

Конечно, обычный человек вряд ли добавит в закладки на своем компьютере сайты полиции или прокуратуры. Что интересного, каждый день читать сообщения про бесконечные аварии, коррупцию и бытовые преступления. Тем более, написаны они, как правило, кондовым и сухим языком.

Но журналисты на ведомственные ресурсы заглядывают не один раз за день, а потом переписывают суровые пресс-релизы на человеческий язык.

Другое дело - сайт пермских судебных приставов, который радует своих читателей бесконечно веселыми и остроумными заголовками.

- Если наши новости будут скучными и безликими, на них не обратят внимания журналисты, - сказала в эфире радио «КП» Пермь сотрудница пресс-службы ведомства Юлия Юшкина. – Каждый день в нашей пресс-службе звучит одна и та же фраза: новость готова, нужен заголовок. И мы устраиваем мозговой штурм, какой заголовок привлечет внимание.

Портрет пермского алиментщика

Вот, к примеру, из свеженького:

- Либо пешком ходить, либо долги платить.

- Хочешь за границу – поспеши с долгами расплатиться.

- Должника видно издалека.

- Рыбку ловил - срок получил.

- То есть мы рассчитываем на то, что интересный заголовок построит логический мостик в голове читателя: если у тебя есть долг, ты никуда не сможешь поехать, - объясняет начальник отдела по взаимодействию со СМИ Иван Ушаков. – Может саму новость человек и не прочтет, но заголовок заставит его задуматься.

Приставы говорят, что выполняют две важные задачи. С одной стороны, они убеждают людей добровольно исполнить свои долговые обязательства. С другой, своевременно информируют об их правах и обязанностях.

Такой баннер заставит не только посмеяться, но и задуматься.

ТОП-10 КРУТЫХ ЗАГОЛОВКОВ ОТ ПРИСТАВОВ:

Дети должны быть не в тягость, а в радость

Карты, деньги, конфискация

Иван Васильевич меняет ФИО

Чтобы шубу зимой носить, долг нужно погасить

Должница «лавировала», да «не вылавировала»

Искусство убеждения меняет поведение

Вместо красивой улыбки одни убытки

Совесть не теряй — зарплату выдавай

Пьяному не место ни в сердце женщины, ни в суде

Эй, моряк, ты слишком долго плавал.

И 5 МЕСТ, ГДЕ ПРЯТАЛИСЬ ОТ ПРИСТАВОВ ДОЛЖНИКИ

На самом деле, повод для вдохновения приставам дают сами должники. Уж они-то проявляют настоящие чудеса изобретательности, пытаясь спрятаться от закона.

Ниже – пять самых неожиданных мест, где приставы находили злостных алиментщиков:

История 1. Чердак. Пристав пришел в дом должницы, но ее сожитель утверждал, что женщина здесь давно не живет. Пристав решил обойти дом, и в этот момент алиментщица упала прямо перед ним с ветхого чердака, где пыталась укрыться.

История 2. Грязное белье. В квартире этой алиментщицы пристава тоже пытались долго убедить, что женщина нет дома. Однако в ванной комнате он заметил гигантскую кучу грязного белья, которая подозрительно шевелилась.

История 3. Сугроб. Должница, заметив в окно представителей закона, выскочила на улицу в одном нижнем белье и закопалась в сугроб. Нашли ее по следам ног на снегу.

История 4. Кладбище. А где еще найти такое тихое место? Должница пряталась у бабушки, которая жила в сторожке прямо на погосте.

История 5. Багажник машины. Ну здесь все понятно: не отдам ни себя, ни авто.