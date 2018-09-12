Лилигрицы, розовые пеликаны и северные олени - в пермском цирке начинается новая уникальная программа

СЕГОДНЯ 10:44 2018-09-12T11:07:59+03:00

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Дрессировщик Алексей Плотников открывает дверь клетки, и медведица набрасывается на него… с объятиями. А потом вылизывает ему лицо.

- Они очень любят целоваться, - смеется дрессировщик.

Они – это три молоденьких медведя (две сестры и брат), которые весело возятся в своем вольере, борются, сжимая друг друга в «медвежьих объятиях», высоко подпрыгивают на задних лапах.

Эти медведи - участницы циркового шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Премьерные представления шоу состоятся в Перми 15 и 16 сентября, а накануне журналистов пригласили познакомиться с хвостатыми и пернатыми актерами, а также их человеческими «родителями». Именно так воспринимают себя дрессировщики шоу «Баронеты».

- Ну, сына, иди сюда, поцелуй маму, - Наталья Широкалова треплет по шерстке грациозную черную пантеру. – Это мой любимец Шерик, он единственный поднимается под самый купол цирка на качающемся перше (мачта для акробатических упражнений). В природе пантеры лазают по деревьям, но не на такую высоту.

А по соседству две лилигрицы, как домашние кошки, потягиваясь, катаются по полу и подставляют голову под руку Андрея Широкалова, чтобы тот погладил и приласкал их.

Лилигрицы – это потомки льва и лигра. (А лигр, в свою очередь, - гибрид льва и тигра). В природе такие животные не встречаются, потому что львы и тигры живут на разных континентах. Но на то и цирк, чтобы здесь случались чудеса и появлялись такие «кошечки». Трехлетние лилигрицы Ева и Ада – единственные в России, они родились именно в этом цирке и уже успешно участвуют в цирковых представлениях.

Всего в шоу «Баронеты» заняты 104 животных: леопарды, пантеры, лошади, медведи, собаки, верблюды, северные олени, попугаи и пеликаны. Все животные - полноправные участники спектакля, творящегося на манеже: танцуют, делают акробатические трюки. Причем, уникальность проекта в том, что они работают на манеже не по одиночке. Медведи - все вшестером – играют на музыкальных инструментах, ловят букет невесты на «Цыганской свадьбе», скачут верхом на конях. 12 хищных кошек послушно следуют командам Андрея и Натальи Широкаловых. А в аттракционе «Райском саду», пока какаду и ара выполняют на манеже сложные трюки, над залом летают розовые пеликаны.

- Чтобы успешно работать с пеликанами, надо найти контакт с их вожаком, - делится секретами дрессировщик Владимир Лекарев. - Пеликаны - умные птицы, по интеллекту они соответствуют 2-3-летним детям. Отзываются на свои имена, у каждого свой характер, интересы. Вожак Фонарик всегда самым первым проверяет новинки, оказавшиеся в их вольере. Если он «одобряет», то и остальные пеликаны подтягиваются.

Пеликаны по интеллекту схожи с 3-летними детьми.Фото: архив "КП"

Розовые пеликаны встретили нас с любопытством. Огромные птицы распахивали полуметровые клювы, пытаясь ухватить за рукав или свисающую с плеча сумку. Но увидев яркий желтый мячик, тут же оставили гостей в покое и принялись хватать любимую игрушку. И в самом деле, как дети…

Главный секрет всех дрессировщиков, участвующих в шоу, - терпение и бесконечная любовь к животным.

- Малышей до года мы не дрессируем, - рассказывает Наталья Широкалова. – Они просто растут, общаются с нами, мы им даже книжки читаем. А после года начинаем выпускать на манеж, разбрасывая по разным углам кусочки мяса, чтобы они привыкали к обстановке. И только года в полтора начинаем обучать их трюкам.

- А когда малыши выходят играть на манеж, мы подмечаем их способности, - продолжает тему Алексей Плотников. – Кто-то любит прыгать, кто-то кувыркаться, это склонности надо подметить и поощрить. Вот из такой игры потом и получаются трюки.

Шоу "Баронеты" - одно из крупнейших в Евразии

Кроме дрессированных животных в цирке можно будет увидеть уникальный номер силовых акробатов Андраника и Геворга Варданян, победителей шоу «Минута славы» на Первом канале, хула-хуп на зеркальном шаре, воздушных гимнастов. Шоу «Баронеты» будет идти в Перми по субботам и воскресеньям до 14 октября.