Белый верх, черный низ: дисциплина, воплощенная в одежде

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-12T11:07:59+03:00

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Коричневые шерстяные платьица, белые фартучки и кружевные воротнички на девчушках, темно-синие курточки с нашивкой на рукаве в виде раскрытой книги - у мальчиков. Именно так выглядело очарование школьной формы советских времен.

Она была практична и довольно элегантна. Да и тот факт, что и в наше время все выпускницы поголовно ищут оригинальную форму времен СССР для последнего звонка, говорит сам за себя.

Дети - не клоны

Однако пусть эти воспоминания останутся лишь доброй ностальгией, ведь и в наше время многие родители, педагоги и директора останавливают свой выбор на едином стиле для детей школьного возраста. И главным отличием современной формы от одежды советских школьников является разнообразие. В СССР был единый стандарт для всех школ: украсить форму можно было только значком октябренка в начальных классах, комсомольца - в старших и шелковым красным галстуком пионера в средних. А свою индивидуальность могли проявить лишь девочки, связав оригинальный кружевной воротничок.

Школьная форма от «Дизайн-студии Ирины и Дарьи Кулыгиных»

Сейчас же единой современной школьной формы не существует, зато это и не однообразный костюм или платье с фартуком, а огромный выбор довольно демократичной детской одежды на любой вкус. Вопреки стереотипам, школьная форма может быть красивой и нарядной: плиссированные юбки, элегантные пиджаки и жилетки, красивые блузки, трикотажные безрукавки, галстуки и галстуки-бабочки.

Это доказывают как российские, так и пермские производители. На прошедшей в Перми с 7 по 9 сентября выставке-ярмарке «Умный ребенок» состоялся показ школьной формы от наших, местных дизайнеров. Свои модели представили: торговая марка STARIKOVA, UNA FORTUNA, «Дар», «Инициатива», дизайн-студия Ирины и Дарьи Кулыгиных, «Чайковский текстиль», Baloven школьная форма, S-FACTOR и «Формат производства».

Показ школьной формы для школьников

«Покупай пермское!», одевай в пермское!

Показ школьной формы, к слову, состоялся в рамках открытия выставки на центральной аллее ярмарочной площадки. Для Перми это была юбилейная, 10-я выставка образовательных технологий, товаров и услуг для развития детей и укрепления их здоровья.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина:

- Выставка набирает обороты, и все больше людей приходит сюда, чтобы познакомиться с новинками, которые имеются сейчас в образовании. Можно изучить систему общего образования, представленную частными организациями, найти много интересного для родителей и детей.

На выставке ежегодно родители и их дети знакомятся с кружками художественно-эстетической, технической и спортивной, экологической и краеведческой, военно-патриотической направленности, занятия по которым проходят в городских учреждениях дополнительного образования. В рамках деловой программы педагоги, руководители образовательных учреждений, а также родители посещают специальные форумы и мастер-классы по инновационным образовательным практикам. В число таких в этом году вошла открытая панельная дискуссия «Школьная форма: какой она должна быть?»

"Что говорите? Люблю ли я в форме ходить? Люблю!"

В рамках встречи представители управления сферой образования, педагогического и родительского сообщества, а также пермские производители школьной формы и дизайнеры одежды обсудили базовые критерии, которыми следует руководствоваться при выборе школьной формы.

- Дети хотят и пытаются проявлять себя, но при этом они не противятся форме, если это стильно, если есть из чего выбрать, - говорит Светлана Цыганаш, представитель общественности, директор одной из пермских образовательных учреждений.

Производители одобрительно кивали и подтверждали, что обсуждение индивидуального стиля всегда имеет место быть. Если кому-то пойдет плиссированная юбочка, то другой девочке пойдет юбочка-колокольчик или и вовсе прямая - фасон подбирается индивидуально, а цветовая гамма, ткани, длина и единый стиль остаются неизменными.

Не из натуральных тканей?

Как только слово взяли производители, остро встал вопрос о тканях, которые они используют, ведь нынешние родители думают не только о том, где купить и как сэкономить, но и о том, какого качества одежду будут носить их дети.

Елена Гилязова подводит итоги дискуссии

S-FACTOR сразу ответили, что используют ткани с использованием натуральных волокон, потому что если использовать исключительно натуральные материалы, то качество формы пострадает.

Их поддержала и «Дизайн-студия Ирины и Дарьи Кулыгиных», сказав, что их модели состоят на 45% из шерсти и на 55% из лавсана российского производства.

- Такое сочетание позволяет нашей форме оставаться прочной, износостойкой и максимально немнущейся, - подтверждает дизайнер Дарья Кулыгина. - Нужно иметь в виду, что некоторые не берут в расчет то, что натуральная ткань будет после стирки деформироваться, сложно разглаживаться и пилинговаться (покрываться катышками).

О чем они говорят, точно знают. Компания на рынке уже 12 лет и на своем стенде они даже представили пару моделей, которые уже прожили один учебный год на ребенке - по качеству сложно отличить от только что отшитых.

Также ответственно подходит к качеству своих изделий и «Чайковский текстиль». Он даже проводит тест-драйв для школьной формы: находит самого «шилопопного» ребенка, отшивает на него комплект и следят, что с ним будет, если такой активный подросток будет часто его марать, а родитель стирать при самых жестких режимах стирки. Говорят, форма и после таких издевательств чувствует себя отлично. Даже после длительной носки вещи не теряют первозданного вида, не растягиваются и сохраняют цвет.

Кто где шьет

Решениями о том, как правильно организовать процесс подбора единой формы для класса или целой школы, поделились пермские директора и родители. Так, например, в гимназии №4 организуется индивидуальный пошив школьной формы, при этом ее стиль и тип ткани определен заранее.

- Я лично еще в далеком 1992 году принимала участие в первом пошиве формы для наших учеников, - рассказыват Татьяна Дьякова, директор 4-й пермской гимназии. - Тогда с родителями мы ездили по оптовым базам, закупали тюк ткани, потом везли его в мастерскую и отшивали форму на целый класс. Сейчас же у нас есть своя точка и один-единственный пермский производитель, который отшивает наборы именно для нас.

В этой гимназии выбор пал на темно-синюю ткань и шотландскую клетку «Компаньон», а фасоны и плотность ткани зависят от того, что хочет ребенок, и финансово могут позволить тебе родители.

Кстати, для них и для школы №50 всю форму отшивает пермский производитель S-FACTOR. На стенде его компании можно было увидеть примеры этой формы и потрогать.

- Мы берем крупные заказы у двух общеобразовательных учреждений, также работаем с несколькими отдельными классами в 6 школах нашего города, но всегда готовы поработать с индивидуальным запросом. У нас свой швейный цех, поэтому сшить платье или костюм для одного ребенка нам также не составит проблем, - комментирует менеджер Ольга.

Дисциплинируем школу целиком!

В школах №50 и №140 на общем собрании представляется перечень поставщиков школьной формы, это позволяет родителям подобрать варианты в различной ценовой категории, а в школе №42 школьную форму носят не только дети, но и педагоги.

- Наш выбор упал на пермского производителя, фирму Baloven, - рассказывает Наталья Наугольных, директор 42-й школы, - мы у них одели в форму всю школу, даже учителей. Считаем, что это правильный подход, ведь если мы хотим работать над брендом и приучать детей к корпоративной культуре, которая ждет их потом в организациях и на предприятиях, то уже в школе у них должен быть правильный пример стиля - их педагоги.

Согласилась с ней и Наталья Кутищева, специалист департамента образования администрации Перми:

- Деловой костюм - он стабилизирует ребенка. Да и гораздо приятнее, к примеру, на итоговой аттестации увидеть подростка в пиджаке и галстуке, нежели в джинсах и свитере.

- Дисциплинирует ли ваше поведение то, что вы носите школьную форму, - задал ведущий вопрос гимназистам, присутствующим на дискуссии.

- Конечно, - улыбаясь, хором ответили подростки.

- По-моему нам привели специальных детей! - пошутили в аудитории.

Сами себе дизайнеры

И хотя присутствовавшие понимали, что сейчас решение по форме принимают не школьники, абсолютно все участники дискуссии отметили, что для детей подросткового возраста подбор школьной формы должен быть индивидуальным. Поэтому в сентябре для старшеклассников стартует конкурс моделирования. По лучшим дизайнерским работам будет изготовлена коллекция школьной одежды, которую планируют представить на выставке «Образование и карьера».

- Мы готовы провести конкурс среди старшеклассников по разработке дизайна пермской школьной формы. Есть у нас и пермские молодые дизайнеры, которые смогут реализовать эти идеи. Наша задача - понять тенденции молодежной моды и предложить для жителей Перми и края такие модели современной школьной формы, которые будут устраивать всех по стилю, качеству и цене, - прокомментировала Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты.

Эта дискуссия была инициирована Пермской торгово-промышленной палатой при поддержке министерства промышленности, предпринимательства и торговли, министерства образования и науки края, а также департамента образования администрации Перми.