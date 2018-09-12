В Чайковском нашли 9-летнего школьника, которого искали два дня
9-летний Гена Копытов из Чайковского пропал во вторник, 11 сентября. Вернувшись из школы, мальчик переоделся, отправился на прогулку и исчез.
- Я заходила в школу, разговаривала с учителем, - рассказала «КП» мама Гены. – Оказалось, что сын всю неделю не делал домашнее задание. Видимо, он побоялся, что я буду его ругать и убежал.
Родители написали заявление в полицию. Приметы и фотографию Гены разместили в социальных сетях – вдруг, кто-нибудь приметил сбежавшего из дома мальчугана. Но нашла его сама мама.
- Сегодня утром я зашла в магазин «Корпорация «Центр», - рассказала она. – У меня там знакомый охранник. Я у него спросила, не видел ли он Гену, и туту смотрю, сын стоит у входа в магазин. Но он стоял спиной, меня не видел. Я скорее выскочила из магазина, быстро поймала его, чтобы опять не убежал. Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о поисках сына.