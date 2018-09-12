2018-09-12T10:21:27+03:00
Общество

В Чайковском нашли 9-летнего школьника, которого искали два дня

Мальчика обнаружила возле магазина собственная мама
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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9-летний Гена Копытов из Чайковского пропал во вторник, 11 сентября. Вернувшись из школы, мальчик переоделся, отправился на прогулку и исчез.

- Я заходила в школу, разговаривала с учителем, - рассказала «КП» мама Гены. – Оказалось, что сын всю неделю не делал домашнее задание. Видимо, он побоялся, что я буду его ругать и убежал.

Родители написали заявление в полицию. Приметы и фотографию Гены разместили в социальных сетях – вдруг, кто-нибудь приметил сбежавшего из дома мальчугана. Но нашла его сама мама.

- Сегодня утром я зашла в магазин «Корпорация «Центр», - рассказала она. – У меня там знакомый охранник. Я у него спросила, не видел ли он Гену, и туту смотрю, сын стоит у входа в магазин. Но он стоял спиной, меня не видел. Я скорее выскочила из магазина, быстро поймала его, чтобы опять не убежал. Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о поисках сына.

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