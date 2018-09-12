Где в Перми проверить зрение малыша

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-12T09:25:41+03:00

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Проверять зрение совсем крошечным детям необходимо, чтобы не пропустить врожденную патологию, косоглазие, нарушения рефракции.

Первый раз ребенок должен быть осмотрен врачом в роддоме. К сожалению, у детей бывают серьезные врожденные заболевания, такие, как глаукома, катаракта, ретинобластома. Особенно у недоношенных, для них график осмотров разрабатывается индивидуально. Следующие сроки осмотра глаз ребенка: 1 месяц, 6 и 12 месяцев.

Конечно, месячному ребенку провести полноценное обследование глаз это всегда проблема и возможны слезы. Поэтому мы так радуемся покупке нового немецкого прибора Plusoptix А09.

Исследование на Plusoptix А09 проводится с расстояния одного метра. Подносить к лицу малыша теперь ничего не нужно, это обычно пугало маленьких пациентов. Процесс измерения предельно прост и занимает две - три секунды.

На экране изображена улыбающаяся «мордочка». Прибор издает специальный звук, привлекающий внимание малыша, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Результаты измерения мгновенно отображаются на экране монитора, сохраняются в базе данных.

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Единственное условие, ограничивающее минимальный возраст обследуемого ребенка, – это наличие хотя бы кратковременного навыка фиксации взгляда. Но к месяцу здоровый малыш должен четко фиксировать взгляд на игрушке, следить за ее перемещением.

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Кроме того, новый прибор очень точно позволяет проверить рефракцию двух глаз одновременно, симметричность рефлексов (угол косоглазия), межцентровое расстояние и диаметры зрачков.

Почему это так важно? До трех месяцев периодическое смещение глаза к виску допустимо, это вариант нормы. Но далее у ребенка формируются бинокулярные связи между глазами. И косоглазие мы рассматриваем уже как патологию нервной системы. К 12 месяцам зрительная система ребенка практически сформирована.

Многие удивляются: как можно на годовалого малыша надеть очки? Но дети сейчас очень разные. Некоторые наши маленькие пациенты уже в два года говорят с нами на двух языках и понимают очень серьезные вещи.

Но если кроха снимает с себя очки, приходится прибегать к коррекции с помощью специальных контактных линз. У нас есть пациент, который с годика носит пролонгированную линзу на одном глазу, так как у него врожденная миопия - минус восемь.

Научить ребенка видеть можно только до семи лет, дальше все сложно и индивидуально, и не всегда удается достичь максимальных результатов. А ведь все современные дети в будущем хотят водить машину, свободно выбирать любую профессию. Увы, с «ленивым глазом» это невозможно. Наш новый прибор может диагностировать и это заболевание.

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Цивилизованные родители приходят с ребенком на осмотр к офтальмологу раз в полгода. Учитывая интенсивность сегодняшней жизни, обилие гаджетов с самого раннего возраста, мы бы рекомендовали делать это даже при отсутствии жалоб.

Для школьников, перегруженных интерактивным обучением, в «Технологии зрения» разработаны профилактические курсы лечения, улучшающие состояние глаз.

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Время не стоит на месте, и на рынок оборудования поступают новые приборы, позволяющие выявить заболевания на ранних сроках или обнаружить то, что вчера было недоступно, провести обследования для пациентов более комфортно. Именно таким оборудованием оснащен медицинский центр «Технологии зрения» на ул. Революции, 24, чтобы соответствовать времени и запросам наших пациентов.

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