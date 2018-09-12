2018-09-12T07:24:15+03:00
Звезды

В Пермь приедет партнер Бенедикта Камбербетча и Моники Белуччи

Актер Йонут Грама выступит на фестивале МакДонаха в спектакле «Человек-Подушка»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Йонут Грама (слева) в спектакле «Человек-Подушка». Фото предоставлено театром "У Моста".Йонут Грама (слева) в спектакле «Человек-Подушка». Фото предоставлено театром "У Моста".
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На третий международный театральный фестиваль МакДонаха, который пройдет в Перми с 1 по 7 октября, приедут театры из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Казахстана и Азербайджана и нескольких российских городов.

В числе участников – румынский актер, звезда европейского кино Йонут Грама, сыгравший в фильмах «Одержимая», «Оборотень», «Харли и братья Дэвидсон». Одной из первых крупных киноработ для Йонута стали съемки в картине «Стукачка» со звездами кино Рейчел Вайс, Ванессой Редгрейв, Моникой Белуччи и Бенедиктом Камбербэтчем. В фильме о расследовании торговли секс-рабынями из Боснии, который вышел на экраны в 2010 году, Йонут Грама сыграл роль защитника прав человека.

На фестивале МакДонаха в Перми Йонут Грама сыграет главную роль в спектакле «Человек-Подушка». Действие пьесы происходит в вымышленной стране. Двое полицейских в застенках пытают главного героя. Его зовут Катуриан К. Катуриан, он работает на скотобойне и в свободное время пишет рассказы, полные насилия и жестокости. И арестовали его как раз потому, что события его рассказов странным образом стали сбываться – умирают дети…

Напомним, фестиваль МакДонаха в Перми организует театр "У Моста", который единственный в России поставил все пьесы этого знаменитого ирландского драматурга.

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