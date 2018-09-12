«Флаэртиана» 2018 в Перми: Программа фестиваля

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-12T13:19:57+03:00

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В Перми с 14 по 20 сентября пройдет международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Восемнадцатую «Флаэртиану» откроет эстонский фильм «Хрупкий мир» о столкновении природы и цивилизации. На фестивале будет показано 160 картин. Среди документальных фильмов будет 6 мировых, 6 международных и 17 российских премьер.

Председатель жюри международного конкурса Майкл Коллинз представит картину «Скоро рассвет», номинированную на «Эмми». Покажут на «Флаэртиане» и фестивальные хиты, которые уже полюбились зрителям других стран. Одним из событий фестиваля станет показ документального фильма польского режиссера Марты Прус об олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Маргарите Мамун. Премьеру картины оценили зрители Амстердама, Хепльсинки, Гетеборга, Загреба, Люксембурга и т.д. Кроме того, на «Флаэртиане» будет представлен лучший документальный фильм по версии нью-йоркского фестиваля Tribeca» Бобби Джин» Эльвиры Линд. Премьера нового фильма Ольги Аверкиевой «Вырваться» состоится на национальном конкурсе. Также на фестивале состоятся две долгожданные пермские премьеры «Древности Пермского края. Оханский район» и «Медведи Камчатки. Начало жизни».

кадр из фильма "Древности Пермского края. Оханский слон"

- Одна из жемчужин международной программы - фильм «Далекое созвездие», - отметила главный координатор фестиваля Алина Стабровская. - Режиссер встречался с жителями дома престарелых, которые рассказывают ему про влюбленность, увлечение фотографией, армянский геноцид. Кроме того, у нас есть настоящий блокбастер «Одинокая битва Томаса Рида» - история столкновения человека и крупной коммерческой компании. Она начинается как рассказ о локальной маленькой проблеме одного человека, но постепенно перерастает в детектив.

В субботу, 15 сентября, пройдёт вечер памяти известного режиссера и друга фестиваля Александра Расторгуева, который погиб в Центральной Африке этим летом. Зрители увидят фильм «Я тебя не люблю» про 20-летнюю Вику, которая живет в маленьком провинциальном городке и надеется однажды найти любовь.

На «Флаэртиане» предусмотрена и большая программа и для документалистов: мастер-классы от членов жюри, тренинг и питчинг (презентация кинопроекта) «Флаэртиана-Форум». В этом году форум стал настолько масштабным, что бессменный руководитель фестиваля Павел Печёнкин беспокоится, смогут ли все зрители поместиться в киноцентре «Премьер».

После завершения «Флаэртианы» фильмы можно будет посмотреть в программе «Эхо Флаэртианы» и на телеканале «Дом.ru Гид».

кадр из фильма "За пределом"

Показы пройдут в кинотеатре «Премьер» (ул. Пионерская, 17). Стандартная цена составит 150 рублей за сеанс днем (до 17.55) и 170 рублей вечером. Льготная цена - 80 и 100 руб. соответственно. Скидкой могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, ветераны, студенты и школьники. Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля можно приобрести за 200 рублей. В этом году «Флаэртиана» предложит абонемент на 10 показов за 1200 руб. Приобрести билеты можно только в кассе киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17).

На фестивале пройдёт ряд бесплатных показов. Свободным будет вход на конкурс студенческих фильмов, ретроспективу фильмов Свердловской киностудии, специальные показы «Древности Пермского края: Оханский слон», «Ляля: штрихи к портрету» и специальный показ Фонда Александра Сокурова (фильм «Волшебный комсомолец»). Бесплатными также будут все мероприятия «Флаэртианы-Форум». Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте фестиваля.

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