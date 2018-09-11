Красный, синий или желтый? Жителям Перми предложили выбрать единый цвет для всех автобусов

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-11T16:27:05+03:00

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В Перми планируют выбрать единый стиль для всех городских автобусов. Для этого на портале «Управляем вместе» permkrai.ru открыто голосование, которое продлится до 30 сентября. Проголосовать можно по следующей ссылке.

- Во многих городах мира автобусы имеют свой фирменный цвет, например, в Лондоне - красный, в Берлине - желтый, - рассказали в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. - Мы тоже предлагаем пермякам выбрать один цвет для всех городских автобусов.

Почему не белый или зеленый?

Чтобы выбрать цвет автобусов, нужно поставить отметку напротив одного из вариантов - красный, синий или желтый. Почему выбраны именно эти цвета?

- Зеленый не годится, он будет сливаться с листвой, белый и серый - совсем не броские цвета, - объяснили в департаменте. - Мы решили, что автобусы должны быть приметны. Так и безопаснее, и пассажирам удобнее - сразу видно, что идет городской автобус, а не, допустим, служебный или иногородний. Если кто помнит, одно время в городе бегал трамвай-кафе темно-серого цвета. Пермяки жаловались, что в вечернее время пугаются черного трамвая, который появляется из темноты.

Автобусы могут быть не одноцветными, а с рисунками и орнаментами в пермском зверином стиле. За это тоже должны проголосовать пермяки. В департаменте дорог и транспорта пообещали, что до 2025 года на бортах автобусов не будет появляться никакой рекламы.

Третья «позиция» касается интерьера автобусов. Поручни и ступени салона предлагается покрасить в яркий желтый цвет, чтобы они были хорошо заметны даже тем, кто плохо видит, а сиденья - в синий. А все остальное - в бежевые и серые тона.

Придется ли перекрашивать автобусы?

А согласятся ли перевозчики перекрашивать свои автобусы в «фирменные» цвета? Или в Перми начнется «цветовое сумасшествие» - новые автобусы, допустим, будут красные, а остальные - какие придется?

- К 2020 году по новой транспортной модели возраст автобусов не должен превышать 10 лет, причем вплоть до истечения договора с автоперевозчиком, - говорят в городском транспортном департаменте. - Получается, почти весь автобусный парк в Перми должен в ближайшие годы обновиться. Мы интересовались на заводах-изготовителях автобусов: сложно ли им будет поставить машины с нужными цветами? Нам везде отвечали, что несложно. Так что мы будем требования по дизайну автобусов включать в новые договоры с перевозчиками, которые начнем заключать уже в апреле этого года.

КСТАТИ

В новых контрактах с перевозчиками, которые будет заключать департамент дорог и транспорта Перми, пропишут новые требования к автобусам. Они должны быть:

- не старше 10 лет;

- низкопольные;

- с широкими дверями и откидными трапами для колясочников;

- с кондиционерами летом и обогревателями зимой;

- внутри салона и снаружи автобуса должны постоянно работать камеры видеофиксации.