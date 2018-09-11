Почти 6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия восстановили в Перми энергетики «Т Плюс»

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-11T12:51:59+03:00

Также в рамках благоустройства после проведения ремонтов теплосетей энергетики привели в порядок 700 квадратных метров газонов

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После завершения ремонта теплосетей Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» благоустраивают территории. После монтажа тепломагистралей на улицах Газеты «Звезда», Крисанова, Маршала Рыбалко и других энергетики проводят отсыпку щебнем и песчано-гравийной смесью, укладывают дорожное покрытие, асфальтируют тротуары, заменяют бордюры и так далее.

В ходе текущей ремонтной кампании в Перми энергетики восстановили 5840 квадратных метров асфальтового дорожного покрытия, отсыпали черноземом территорию площадью 700 квадратных метров под газоны, установили 257 новых бортовых камней. При необходимости после модернизации теплопроводов обновляются объекты транспортной сети: на улице Маршала Рыбалко смонтирован новый остановочный комплекс общественного транспорта.

Сейчас полностью выполнено благоустройство улицы Осинская (участок между улицами Петропавловская и Советская), улицы Газеты «Звезда» (участок между улицами Пермская и Ленина) и улицы Крисанова (участок между улицами Ленина и Петропавловская). Напомним, что мероприятия по благоустройству являются частью федеральной программы компании «Т Плюс» - «Re: Конструкция», направленной на обновление теплосетевой инфраструктуры, от надежной работы которой зависит энергоснабжение большого количества жителей Перми.