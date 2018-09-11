В Прикамье таксист, который убил жену из-за кошки, требует смягчить ему приговор

СЕГОДНЯ 07:41 2018-09-11T07:42:31+03:00

26-летний Евгений Н. считает, что 17 лет строгого режима – это слишком много

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- Я не позволю, чтобы убийце моей сестры уменьшили срок заключения, буду писать встречную жалобу, - говорит Александр, брат 35-летней Натальи, которая была зверски убита на глазах собственных детей.

Эта трагедия, напомним, случилась в марте в Кизеле. Евгений и Наталья прожили в гражданском браке четыре года, воспитывали троих детей. Трехлетний Максим и двухлетняя Аня (имена детей изменены) – дети Евгения, а 13-летняя Маша – дочь Наташи от первого брака.

Многодетная семья состояла на учете как неблагополучная: Евгений не раз поднимал руку на жену и детей. Но поскольку не был записан их отцом, лишить его прав никто не мог.

Мужчина работал таксистом, а в последнее время сидел дома и пьянствовал. Семья жила на детские пособия.

3 марта Евгений был дома и с самого утра пил с другом водку. Когда приятель ушел, Женя курил на лестничной площадке. Неожиданно в подъезд выскочил соседский кот и прошмыгнул в квартиру Наташи.

Евгений пытался закрыть дверь и прижал коту голову. Сосед придержал дверь, а Евгений в ответ его ударил.

На крики выбежала Наталья и увела мужа домой, а кот убежал. Скорее всего, она начала упрекать мужа, а тот в ответ вспылил. Он ударил жену молотком, а потом схватил нож и нанес 16 ударов – в спину, в грудь, шею.

В этот момент Наташа держала на руках Анечку. Вместе с ребенком она упала на пол, а Евгений еще дважды ткнул ножом дочь по голове. Весь этот ужас происходил на глазах других детей.

Наташу и Аню увезли в больницу. Травмы ребенка оказались не опасными для жизни, а Наталья на следующее утро скончалась.

За убийство с особой жестокостью Пермский краевой суд приговорил Евгения к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, преступник обязан выплатить детям, потерявшим мать, по 500 тысяч рублей моральной компенсации.

Однако на днях Евгений написал апелляционную жалобу на слишком суровый приговор и требует смягчить ему наказание. На суде он просил не давать ему больше 15 лет.

Рассмотрение дела состоится через несколько недель.