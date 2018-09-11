В Перми на одном из домов ночью появилась надпись: «Над ипотекой во ржи»

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-11T11:26:00+03:00

Пользователи соцсетей гадают, кто ее сделал и зачем? Мы узнали это

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Наш фотограф не смог пройти мимо, а мы не можем не поделиться с вами, дорогие читатели, этим кадром. Надпись сделана на фасаде дома №36 на Комсомольском проспекте.

Надпись явно перекликается с названием романа известного американского писателя Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», в котором рассказывается о проблемах молодежи. Но вот кто ее автор? И что он имел в виду? Такими вопросами стали задаваться в соцсетях пермяки, после того, как наш фотограф ее туда выложил.

Сделал надпись-граффити не пермяк, а известный в Екатеринбурге 30-летний уличный художник Илья Мозги.

- Я недавно приезжал в Пермь на фестиваль граффитистов, - рассказал Илья. - Бродил по вечернему городу. На Компросе было много гуляющих молодых людей. Смотрел на них и думал: чем они живут, о чем мечтают? И вдруг подумал, что нас, поколение 30-летних, подстерегает опасность - всем хочется побыстрее обзавестись крышей над головой. Желательно в центре. И многие, не рассчитав свои силы, делают шаг над пропастью - влезают в кабалу-ипотеку. Ночью я взял и нелегально закрасил белой фасадной краской какие-то почеркушки на стене дома, а поверх вывел с помощью аэрозольного баллончика эту надпись-предостережение.

Илья рассказал нам, что никто из жильцов дома пока на его работу не жаловался. А если будут - он вернется и все закрасит, так он уже делал в других городах.