Команда «УРАЛХИМа» стала призером Пермского международного марафона

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-10T17:49:15+03:00

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Более 60 сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК» «УРАЛХИМ» приняли участие во втором Пермском международном марафоне, который прошёл в городе 9 сентября. Вместе с восемью тысячами участников из России и разных стран мира работники пермской площадки «УРАЛХИМа» преодолели дистанции 3, 10, 21,1 и 42,195 км, заняв третье место в абсолютном командном зачете.

Первое место в абсолютном зачете на дистанции 21,1 км занял газоспасатель филиала «ПМУ» Андрей Смирнов. Он преодолел полумарафонскую дистанцию за 1 час 7 минут и 57 секунд. Среди мужчин в возрасте 60-64 лет первым в полумарафоне стал инструктор по спорту филиала «ПМУ» Михаил Шафранов. Победителями на дистанции 10 км в своих возрастных категориях стали аппаратчик цеха по производству аммиака Владимир Сизёмов и член ветеранской организации предприятия Елена Вяткина. Все участники получили медали финишеров, а также общую командную грамоту и кубок.

- Компания «УРАЛХИМ» активно поддерживает спортивные увлечения своих сотрудников, - подчеркнула Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу - Беговые виды традиционно присутствуют в заводской спартакиаде - это легкоатлетическая эстафета и кросс. Ежегодно в них с удовольствием участвуют сотни работников вместе с членами семей. Конечно, мы не могли остаться в стороне от такого масштабного спортивного праздника, как Пермский международный марафон. Предприятие возместило сотрудникам стоимость заявочных взносов, чтобы все желающие смогли приобщиться к этому значимому событию.

Спортсмены филиала «ПМУ» участвуют в Пермском марафоне во второй раз. В прошлом году предприятие представляли 13 легкоатлетов. В этом году число участников выросло в несколько раз – в майках с логотипом «УРАЛХИМ» бежало уже 62 человека.

- Раньше я никогда не принимал участия в марафонах, хотя люблю бегать и регулярно делаю это в фитнес-зале, - рассказал Денис Черных, начальник отдела планирования технического обслуживания и ремонтов филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». - Когда узнал о Пермском марафоне, то решил принять участие, пробежать дистанцию 10 километров. Не скажу, что было просто, но результат того стоил. Хочется отметить высокий уровень организации мероприятия и, конечно, поддержку со стороны предприятия. Когда видишь, сколько коллег участвует, это зажигает!