В Пермь привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-10T13:44:10+03:00

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В Пермь привезут великую православную святыню – ковчег с частицей Ризы Пресвятой Богородицы. Верующие пермяки смогут поклониться ей в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который построен в память о погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, на улице Лодыгина, 40 а.

Как рассказал настоятель храма иеромонах Илия (Володин), святыню доставят в Пермь из Свято-Никольского мужского монастыря, что в городе Ухта, это Республика Коми. В свое время ковчег с частицей передали обители из Греции.

Риза Богородицы (еще ее называют Хитон) – это одежда, принадлежавшая Божьей Матери. По преданию, два византийских брата совершали паломничество к палестинским святыням. В Назарете они решили посетить дом, в котором жили Пресвятая Дева со своим сыном Иисусом.

От нынешней хозяйки молодые люди узнали, что в одной из комнат хранится священная реликвия, исцеляющая от всех болезней - слепые прозревают, а хромые начинают ходить. Они увидели святыню, которая передавалась из поколения в поколение после земной смерти Богородицы.

Хитростью братья подменили святыню и увезли Ризу Богородицы в Византию. Там они основали малый храм, в который поместили священные одежды Божьей Матери, никому об этом не сказав. Но реликвия была настолько благодатна, что о ней стало известно императору. Тот с благоговением принял святыню и поместил ее во Влахернский храм в Константинополе. В честь данного события было установлено празднование Ризоположения Богородицы, которое отмечается и по сей день 15 июля.

Священники рассказали нам об одной женщине, которая много лет боролась с онкологией. Врачи были уже бессильны помочь пациентки, но она с истинной верой молилась перед святой иконой и просила Богородицу помочь. И чудо случилось, рак отступил.

- Пресвятой Богородице молятся обо всем, - говорит отец Илия. – Просят об избавлении от тяжелых болезней, обращаются за помощью в семейных делах. Главное, молитва должна быть с верой. Помогают не мощи, а Бог.

В Перми святыня будет находиться с 30 сентября по 21 октября. Как рассказали в храме, ежедневно здесь будут совершаться Богослужения и акафисты ко Пресвятой Богородице.

Расписание богослужений:

9.00 - Исповедь. Литургия. Молебен ко Пресвятой Богородице

17. 00 - акафист ко Пресвятой Богородице.