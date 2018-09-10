2018-09-10T13:37:33+03:00
Общество

Томск захватила космическая лихорадка

С 13 сентября в ТРЦ «Клевер» откроется парк космических приключений для всей семьи «Космодрайв» [фото, видео]
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Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красную планету».

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Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красную планету».

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Удивит и генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове стали медленно вставать вверх. Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

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"Космодрайв" - парк космических приключений в Томске!.

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На «Космодрайве» полететь в открытый космос можно в настоящем кресле астронавта или… с помощью специального лифта. В интерактивном пространстве выставки легко почувствовать себя космическим странником из фантастического романа. Стоит лишь обуть специальные ботинки и приземлиться на Юпитер. Гравитация крупнейшей планеты Солнечной системы в несколько раз превышает земную, поэтому каждый шаг дается с трудом. Только самые смелые смогут осилить юпитерианскую дорогу.

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Провести незабываемый день в космическом парке приключений для всей семьи можно уже с 13 сентября в ТРЦ «Клевер». Все малыши до 4 лет посещают «Космодрайв» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с космическими технологиями по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино!

Внимание!

Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный

детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв»

у партнеров компании. Подробности по ссылке...

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Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_tomsk

Телефон:  +7 (952) 801-86-22

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Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай Науку»

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