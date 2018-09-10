Погода в Перми в сентябре 2018: на этой неделе ожидается резкое похолодание
Осень вступает в свои права – в Прикамье грядет заметное похолодание.
- В целом неделя ожидается на один градус холоднее нормы, но в середине недели возможно кратковременное потепление, - отмечают ученые ГИС-Центра ПГНИУ.
- День становится короче, и даже если в дневное время солнце прогреет воздух, то ночи все равно будут холодные - в низинах и на севере края возможны ночные заморозки и утренние туманы, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
Понедельник может стать самым холодным днем недели. Воздух в Перми не прогреется выше +12 градусов, хорошо хоть осадков не ожидается.
Во вторник днем будет чуть теплее – до +13 градусов.
В среду благодаря ясной погоде дневная температура может подняться до +15 - +16 градусов или даже чуть выше.
В четверг, однако, ожидаются дожди, и температура вновь опустится до +13 градусов.
В пятницу небо очистится, и вновь возможно незначительное повышение температуры – до +15 градусов.
В субботу ожидается новое похолодание – до +12 - +13 градусов днем.
В воскресенье если и потеплеет, то всего на один градус, но этого может и не случиться. При этом в выходные могут моросить дождики.