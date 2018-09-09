2018-09-09T20:02:45+03:00
Спорт

30 самых ярких кадров Пермского международного марафона 2018

На старт вышло более 8 тысяч участников из 16 стран мира [фото]
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский международный марафон становится одним из самых престижных соревнований в России. Сильнейшие бегуны со всей страны приезжают в Пермь, чтобы побороться за главный приз соревнований - 500 тысяч рублей. В этом году борьба была на редкость упорная. Победитель марафона - Юрий Чечин из Самарской области - опередил своего соперника только в финишном створе.

- Я счастлив, - после финиша Юрий не скрывал эмоций. - В этом году я бежал с травмой и хотел сойти с дистанции после 30 километра, но перетерпел и выиграл.

У женщин победу одержала Алина Прокопьева из Чебоксар. Она призналась, что пермский марафон стал для нее последним в этом сезоне.

- Тяжелая трасса, - отметила победительница. - Поняла, что могу выиграть только после 35 километра. Сейчас с чистой совестью можно отдохнуть, в этом году пробежала два марафона и пять полумарафонов.

Всего на разные дистанции II Пермского международного марафона зарегистрировалось более 8 тысяч участников из 16 стран мира. В самом массовом забеге на 3 км приняли участие около 4 тысяч любителей бега.

Пермячка Ирина Скрабко бежала дистанцию в три километра вместе с четырехмесячной дочкой Светланой, которая, несмотря на свой юный возраст, второй раз участвует в Пермском марафоне.

- Первый раз она бежала еще у меня в животе, - смеется Ирина, хотя я этого еще не знала. И я решила, что нельзя пропускать марафон в этом году. Будет семейная традиция.

Свою медаль за участие в Пермском международном марафоне также получил губернатор Пермского края Максим Решетников, который пробежал десятикилометровую дистанцию

– Для себя я ставил три задачи: пробежать, не переходить на шаг, уложиться в 1 час 15-20 минут, - отметил губернатор. - Все три задачи выполнил

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина Скрабко пробежала 21 км с четырехмесячной дочкой Светой.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сергею Булычеву из Соликамска через полгода исполнится семьдесят лет, но он в прекрасной физической форме.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всех участников приветствовали после финиша.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Максим Решетников пробежал 10 км.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед финишом открывается второе дыхание.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дмитрий Губерниев комментирует Пермский марафон второй год подряд.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марафон становится модным.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На старт самого массового забега в 3 км вышло около 4 тысяч человек.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как приятно добежать до финиша.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анна Фицай из команды УЗПМ преодолела дистанцию в десять километров. И совсем не устала.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Евгений Фалов финиширует с сыном Макаром.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Брат должен оценить.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И дождь не помеха.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спорт - это круто!!!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители горячо поддерживали спортсменов.

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