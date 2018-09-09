30 самых ярких кадров Пермского международного марафона 2018

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-09T20:02:45+03:00

На старт вышло более 8 тысяч участников из 16 стран мира [фото]

Пермский международный марафон становится одним из самых престижных соревнований в России. Сильнейшие бегуны со всей страны приезжают в Пермь, чтобы побороться за главный приз соревнований - 500 тысяч рублей. В этом году борьба была на редкость упорная. Победитель марафона - Юрий Чечин из Самарской области - опередил своего соперника только в финишном створе.

- Я счастлив, - после финиша Юрий не скрывал эмоций. - В этом году я бежал с травмой и хотел сойти с дистанции после 30 километра, но перетерпел и выиграл.

У женщин победу одержала Алина Прокопьева из Чебоксар. Она призналась, что пермский марафон стал для нее последним в этом сезоне.

- Тяжелая трасса, - отметила победительница. - Поняла, что могу выиграть только после 35 километра. Сейчас с чистой совестью можно отдохнуть, в этом году пробежала два марафона и пять полумарафонов.

Всего на разные дистанции II Пермского международного марафона зарегистрировалось более 8 тысяч участников из 16 стран мира. В самом массовом забеге на 3 км приняли участие около 4 тысяч любителей бега.

Пермячка Ирина Скрабко бежала дистанцию в три километра вместе с четырехмесячной дочкой Светланой, которая, несмотря на свой юный возраст, второй раз участвует в Пермском марафоне.

- Первый раз она бежала еще у меня в животе, - смеется Ирина, хотя я этого еще не знала. И я решила, что нельзя пропускать марафон в этом году. Будет семейная традиция.

Свою медаль за участие в Пермском международном марафоне также получил губернатор Пермского края Максим Решетников, который пробежал десятикилометровую дистанцию

– Для себя я ставил три задачи: пробежать, не переходить на шаг, уложиться в 1 час 15-20 минут, - отметил губернатор. - Все три задачи выполнил

Ирина Скрабко пробежала 21 км с четырехмесячной дочкой Светой.

Сергею Булычеву из Соликамска через полгода исполнится семьдесят лет, но он в прекрасной физической форме.

Всех участников приветствовали после финиша.

Губернатор Максим Решетников пробежал 10 км.

Перед финишом открывается второе дыхание.

Дмитрий Губерниев комментирует Пермский марафон второй год подряд.

Марафон становится модным.

На старт самого массового забега в 3 км вышло около 4 тысяч человек.

Как приятно добежать до финиша.

Анна Фицай из команды УЗПМ преодолела дистанцию в десять километров. И совсем не устала.

Евгений Фалов финиширует с сыном Макаром.

Брат должен оценить.

И дождь не помеха.

Спорт - это круто!!!

Зрители горячо поддерживали спортсменов.