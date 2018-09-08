2018-09-08T08:45:46+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица о съемках скандального клипа Шнура с откровенными сценами: «Было весело. Мы много смеялись!»

О том, как снималось видео «Гоголь. Страшная месть», она рассказала в эфире радио «КП»
Андрей МАТЛИН
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Панночку-Шпицу в клипе пробуждают весьма своеобразным способом. Фото: кадр из клипа.Панночку-Шпицу в клипе пробуждают весьма своеобразным способом. Фото: кадр из клипа.
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Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип-иронию о театральной жизни «Гоголь. Страшная месть». В нем оказались все слагаемые успеха для того, чтобы видеоролик стал «вирусным» - он набирает множество просмотров, расходясь по соцсетям. Тут тебе и вполне откровенные сцены с участием актрисы Катерины Шпицы, и брутальные выражения самого Шнура.

Катерина Шпица в эфире пермского выпуска радио «Комсомольская правда» в двух словах поведала о том, в какой атмосфере проходили съемки нашумевшего клипа.

Шпица играет провинциальную актрису, которая на ножах с ведущим актером театра. Вот она незаметно плюнула ему в кофе. Фото: кадр из клипа.

Шпица играет провинциальную актрису, которая на ножах с ведущим актером театра. Вот она незаметно плюнула ему в кофе. Фото: кадр из клипа.

- Всего было два съемочных дня, - рассказала Катерина Шпица. – Обычно любая съемка, особенно высококачественного видеоклипа, строго регламентированное мероприятие. Собираются талантливые профессионалы, которые четко знают, как и что сделать в сжатые сроки. Но на этот раз на съемках было весело. Авторский материал был очень смешным, мы много смеялись, приходилось делать дубли. Сниматься в чем-то комическом всегда забавно. Как я отношусь к заголовкам в соцсетях и СМИ о том, что я снялась в эротическом клипе? Честно говоря, я их даже не видела. Я не слежу за тем, что обо мне пишут, отношусь к этому ровно.

Шпицу-панночку наряжают в довольно откровенные одеяния. Фото: кадр из клипа.

Шпицу-панночку наряжают в довольно откровенные одеяния. Фото: кадр из клипа.

Сюжет видеоклипа, действительно, веселый. Модный режиссер-новатор приходит в один из театров, чтобы поставить «Вия» Гоголя так, как он видит. Роль Панночки он предлагает Катерине Шпице. А вот ведущего актера театра назначает на роль дерева, за что тот и пытается Шнуру отомстить, но сам оказывается в комичных ситуациях.

Поза на сцене у нее тоже весьма вольная. Фото: кадр из клипа.

Поза на сцене у нее тоже весьма вольная. Фото: кадр из клипа.

И на сцене начинается веселая кутерьма.

Пробуждают Панночку довольно своеобразным способом.

Пробуждают Панночку довольно своеобразным способом.

Панночку в исполнении Катерины Шпицы, наряженной в кружевное белье, удается разбудить весьма своеобразным способом. Зрители в ступоре, но вот артистам начинает хлопать мэр города, который пришел на спектакль, и театр оглашается овациями.

Обходительный рассказчик-Гоголь Панночке-Шпице весьма понравился. Фото: кадр из клипа.

Обходительный рассказчик-Гоголь Панночке-Шпице весьма понравился. Фото: кадр из клипа.

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