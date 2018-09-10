2018-09-10T15:57:46+03:00
Недвижимость

График отключения воды в Перми с 11 по 16 сентября

В выходные без воды останутся жители Свердловского и Мотовилихинского районов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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ООО «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает пермяков об отключениях воды на этой неделе. Завтра, 11 сентября, из-за ремонтных работ в Индустриальном районе без воды останутся жители домов по ул. Семченко, 9 и ул. Танкистов, 62.

Во вторник, 12 сентября, с 9 до 19 часов аварийно-восстановительные работы будут вестись в Дзержинском районе. Жильцам домов по ул. Генкеля, 15, ул. Дзержинского, 12 и ул. Сухобруса 25 и 27 необходимо запастись водой.

В среду, 13 сентября, вновь пострадают жители Индустриального района. Из-за ремонта труб на ул. Подводников, 9 с 9 до 19 часов не будет воды в домах по ул. Карпинского, 76, ул. Конноармейской, 32 и ул. Подводников, 9 и 11а.

Массовые отключения произойдут в выходные. С утра субботы, 15 сентября, до утра воскресенья, 16 сентября из-за работ на ул. Героев Хасана, 11 не будет воды по адресам:

- ул. Братская, 175, 177;

- ул. Бригадирская, 2, 4, 8, 9, 12, 20, 26;

- Бродовский, 1,9, 11, 11б, 15;

- бул. Гагарина, 101, 105, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113А, 113Б, 115;

- ул. Героев Хасана, 34, 35, 38, 41, 42, 42А, 44, 45, 45а, 46, 47а, 47б, 47в, 48, 49, 49а, 50, 51а, 52, 52а, 53, 55, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 78а, 79, 80, 81а, 81б, 89, 91, 91а, 92, 95, 97, 97а, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 109/2а, 109/3, 110, 111/1, 113, 113а, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159;

- ул. Загарьинская, 3, 6;

- ул. Запорожская, 5;

- ул. Ижевская, 2, 3, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32;

- ул. Казахская, 39, 71;

- ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а;

- ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24а, 30, 32, 34, 49, 49а, 51, 55, 55а, 57,

- ул. Косьвинская, 6, 9, 11;

- ул. Краснополянская, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

- ул. Крупской, 82, 82а, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 93;

- ул. Куйбышева, 140;

- ул. Лукоянова, 10;

- ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9/2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

- ул. Нейвинская, 9, 10, 10а, 10а/1, 11, 12, 14, 14а,

- ул. Ординская, 8, 10а, 12, 14, 16, 8

- ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 11, 14, 14а, 24, 24а, 26, 28, 28А, 29, 30, 30А, 32, 34, 35, 36, 36а, 41, 42, 43,

- ул. Полазненская, 26, 43

- ул. Пушкарская, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83

- ул. Самаркандская, 1а, 32

- ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 11а, 17, 19, 26,

- ул. Старцева, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55

- ул. Усольская, 2а, 3, 5а, 13а, 15;

- ул. Холмогорская, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

- ул. Центральная ферма, 1, 2

- ул. Чкалова, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Кроме того, будут вестись восстановительные работы в Новых Лядах, из-за чего не будет воды с 9 до 19 часов в домах на ул. Подгорная, 78, 80, 82 и 109а.

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