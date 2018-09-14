2018-09-14T09:20:14+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2018 в Перми: начался самый теплый период

Выходные дни и начало следующей недели будут отличными
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае началось настоящее бабье лето. По данным ГИС-центра ПГНИУ, выходные дни и начало следующей недели будет теплыми. После похолодания с заморозками, которое произошло в начале этой недели, придет заметное потепление. Уже 13 сентября температура по югу края повышалась до +22…+25°, да и ночью температура не понижалась ниже+10°. Правда потепление сопровождалось порывами ветра. Шквалистое усиление ветра до 20 м/с было отмечено по северу края – в Красновишерске ветром повреждены кровли 14 зданий.

14 сентября днем сохранится сильный западный ветер с порывами до 15-18 м/с. При этом будет умеренно тепло, максимальная температура днем по краю +13…+18°, а в Перми до +16°. Небольшие и умеренные дожди продолжатся по северу края.

Осадков в выходные дни почти не ожидается, слабые дожди пройдут только по северу края в субботу. Температура сохранится выше климатической нормы.

15 сентября ночью по краю будет от +5… до +10°, а днем +13…+18° (в Перми ночью +7…+9°, днем до +17°). 16 сентября ночь будет чуть более прохладной (по востоку края до +3°), но днем в Перми температура повысится до +20°, а по краю до +16…+21°.

Понедельник, 17 сентября будет очень теплым, с максимальной температурой +18…+23°, а по югу края до +25°. В последующие дни ожидается небольшое похолодание и увеличится вероятность дождей, но при этом температура останется выше климатической нормы.

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