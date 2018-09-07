Пермские депутаты предложили повысить транспортный налог для сверхмощных иномарок и снизить его для бюджетных машин

СЕГОДНЯ 06:02 2018-09-07T06:28:38+03:00

А хватит ли у хозяина денег заплатить на меня налог? Фото: Рамиль Галиев

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Определение ставок по транспортному налогу входит в компетенцию региональных законодателей. Действующие ставки были установлены еще в 2010 году.

Группа депутатов регионального парламента предложила их изменить.

Суть предложений – существенно увеличить ставку налога на автомобили большой мощности и снизить его на «возрастные» машины с мощностью меньше 100 лошадиных сил. Предлагается снижать эти ставки в зависимости от возраста машины – чем она старше, тем налог меньше.

В эфире радио «Комсомольская правда» один из авторов законопроекта, депутат краевого Заксобрания Татьяна Миролюбова, объяснила такой подход стремлением к справедливости: чем автомобиль старше, тем меньше его рыночная стоимость. Но владельцу старенького авто сейчас приходится платить такой же налог, как и обладателю новенькой машины, что несправедливо.

Кроме того, предлагается увеличить градацию ставок в зависимости от мощности автомобиля. Так, сейчас владелец машины, под капотом которой «поет» мотор мощностью свыше 250 «лошадок» должен заплатить 58 рублей за каждую лошадиную силу. Предлагается: для новых автомобилей мощностью от 250 до 275 лошадиных сил повысить ставку до 90 рублей, но снижать ее за каждые 5 лет использования. А вот за «мотор» мощностью от 275 до 300 «лошадок» ставку предлагается поднять до 105 рублей, свыше 300 лошадиных сил – до 135 рублей. И там тоже предусмотрены «скидки» за возраст машины.

Налог на новые машины мощностью до 100 лошадиных сил предлагается оставить прежним – 25 рублей за каждую «лошадку». При этом на машину в возрасте от 5 до 10 лет ставка должна уменьшиться до 23 рублей, от 10 до 15 лет – до 22 рублей, старше 15 лет – до 20 рублей.

Впрочем, эти цифры могут и измениться: законопроект сначала обсудят в комитетах Заксобрания, а потом в двух чтениях на заседании регионального парламента.