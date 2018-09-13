2018-09-13T14:43:18+03:00
Общество

У депутата Пермской гордумы за долги арестовали кроссовер Toyota Rav 4

Также арестован счет, на который поступает депутатская зарплата Дмитрия Федорова
Андрей МАТЛИН
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Депутатом Дмитрий Федоров стал в 2016 году. Фото: соцсети.Депутатом Дмитрий Федоров стал в 2016 году. Фото: соцсети.
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Судебные приставы пытаются взыскать с депутата Пермской гордумы около четырех миллионов рублей – долг перед кредитными организациями и частным лицом. Они арестовали автомобиль Toyota Rav 4 и собираются снимать деньги со счета, на который он получает депутатскую зарплату.

- Должник является действующим депутатом Пермской городской Думы по одномандатному округу № 20, - сообщили в УФССП России по Пермскому краю.

По 20 округу в гордуму Перми в 2016 году был избран Дмитрий Федоров - генеральный директор «Западно-Уральской Транспортной компании» и топ-менеджер компании «Евроинвестгрупп».

Дозвониться до Дмитрия Федорова не удалось – он не берет телефон. В приемной депутата заявили, что не верят, что у него могли быть какие-то долги.

- Он воспитывался в семье учительницы, он очень порядочный и ответственный человек, - сообщили там.

Однако в банке данных исполнительных производств ФССП указано, что у Дмитрия Федорова, кроме крупной задолженности перед кредитными организациями - пять непогашенных штрафов ГИБДД, а также штраф, выписанный Пермской дирекцией дорожного движения.

- После применения мер принудительного исполнения народный избранник выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Пермскому краю. - Работа по взысканию многомиллионного долга продолжается.

Кстати, в своей декларации за 2107 год депутат указал доход в 770 тысяч рублей, а своей супруги – 245 тысяч рублей. Из автомобилей в декларации значится лишь Toyota Rav 4.

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