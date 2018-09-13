В Прикамье жители села вскладчину разбили парк

СЕГОДНЯ 06:04 2018-09-12T16:26:31+03:00

А еще они скинулись и установили на 10 детских площадках спортивные тренажеры для взрослых

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Этим летом в десяти коми-пермяцких деревнях Ошибского сельского поселения на детских площадках появились антивандальные тренажеры для взрослых. Деньги на них собрали всем миром.

- Просто мы подумали: вот приводят мамы-папы детишек покачаться на качельках и покататься на каруселях, а им самим заняться нечем, - говорят селяне. - А теперь можно покрутить педали на велотренажере, потренироваться в гребле, в спортивной ходьбе. Красота!

Вопрос о покупке тренажеров вынесли на сельский референдум. И проголосовали за самообложение. После голосования ошибцы приходили в сельскую администрацию и приносили деньги. По 100 рублей с каждого взрослого жителя. Всего принесли чуть меньше 200 тысяч рублей.

Посетителей парка встречают веселые три медведя на скамеечке. Фото: администрация поселения.

- Семи тысяч до круглой сумы не хватило, мы в администрации их из своего кармана доложили, - говорит глава поселения Леонид Петров. - И получили еще 5 рублей на каждый рубль из бюджета Пермского края. То есть всего миллион двести тысяч получилось.

Как ошибцы почин пожвинцев подхватили

Самообложением ошибцы занимаются уже 8 год. В свое время они подхватили почин жителей Пожвинского поселения Пермского края. Но там дело не пошло. А в Ошибе почти не найдешь такого, чтобы проигнорировал итоги референдума и не принес деньги.

- Еще в 2010 году мы прочитали в газетах, что в Пожве собираются провести референдум о сборе денег на починку колодцев, и подумали, мол, а мы чем хуже? – говорят здесь.

Действительно, восемь лет назад в газетах Пермского края замелькали сообщения: в Пожвинском поселении местные жители собираются провести референдум о самообложении. Собрав с каждого по сто рублей, они хотят на собранные деньги починить колодцы и сельский водопровод.

- К сожалению, у нас тогда ничего не получилось, - говорит глава Пожвинского поселения Петр Попов. – По закону о местном самоуправлении, у нас должно было проголосовать «за» не меньше половины жителей, но референдум мы приурочили к выборам в Земское собрание, и явка была низкой – не хватило голосов. Проводить отдельный референдум, организовывать агитацию – не имело смысла. Мы потратили бы на это больше денег, чем собрали. Но мы рады, что у нас появились более успешные последователи.

В следующем году ошибцы решили отремонтировать тротуары. Фото: администрация поселения.

В 1990-е в Ошибе занимались «негласным самообложением»

Почему же в Ошибе получилось то, что не удалось в Пожве?

- Мы еще в 1990-е годы, задолго до выхода законодательства о самообложении, стали чем-то подобным заниматься, негласно, - говорит ошибский депутат Вячеслав Лесников. - Жизнь заставила. Я тогда был председателем сельсовета, совхоз у нас развалился, налогов никто не платил. А дорога в селе превратилась в болото. Я тогда мужикам сказал: совхозные трактора есть, но нет солярки. Давайте скинемся, кто сколько может, и сами починим дорогу. Починили. И люди поняли: всем миром мы на многое способны. С тех пор стали собирать деньги на то, на се. Я ездил по деревням и рассказывал, сколько денег и на что потрачено. Так что когда власти Пермского края в рамках самообложения пообещали еще и доплачивать – сначала «рубль на рубль», а теперь вообще «5 рублей на рубль» - грех было не воспользоваться.

За эти годы за счет самообложения в Ошибе удалось сделать много чего.

- Вот наш замечательный сельский парк обустроили! – хвалятся ошибцы. – Ошиб переводится с коми-пермяцкого как «медведь на поляне». И теперь посетителей парка встречает скамейка с тремя медведями из дерева, а в глубине парка на полянке гуляет еще один деревянный мишка. Мы в нашем парке фестиваль деревянной скульптуры собираемся провести!

- У нас теперь скверы и парки во всех деревнях поселения есть, - говорит Леонид Петров. – А на будущий год собираемся сделать в них новые тротуары. Референдум уже объявили на 11 ноября.

- Опыт ошибцев недавно заслушивали на заседании краевого правительства, - говорят в Совете местного самоуправления Пермского края. – Они пионеры самообложения у нас в Прикамье. И у них теперь много последователей: если в 2011 жителям сел в Прикамье удалось собрать всего 309 тысяч рублей, то сейчас прикамцы ежегодно собирают в рамках самообложения более 30 миллионов рублей личных средств.