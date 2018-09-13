2018-09-12T15:27:51+03:00
Общество

В каких домах в Перми в эти выходные отключат воду

«Засуха» ожидает жителей десятков пермских многоэтажек
Андрей МАТЛИН
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А вода-то кончается...А вода-то кончается...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В компании «Новогор-Прикамье» запланировали на предстоящие субботу и воскресенье массовое отключение водоснабжения в десятках пермских жилых домов.

В субботу, 15 сентября, с 10.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах Гагарина, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 41, Крупской, 26, 28, 28А, 32А, Лебедева, 54, Уральская, 117, 119

С субботы до воскресенья – с 9.30 15 сентября до 9.30 16 сентября без воды придется посидеть жителям домов на улицах Героев Хасана, 11, Братская, 175, 177;.Бригадирская, 2, 4, 8, 9, 12, 20, 26, Бродовский тракт, 1,9, 11, 11б, 15, Бульвар Гагарина, 101, 105, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113А, 113Б, 115, Героев Хасана, 34, 35, 38, 41, 42, 42А, 44, 45, 45А, 46, 47А, 47Б, 47 В, 48, 49, 49А, 50, 51А, 52, 52А, 53, 55, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81б, 89, 91, 91А, 92, 95, 97, 97А, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 109/2А, 109/3, 110, 111/1, 113, 113А, 115, 115А, 117, 123, 145А, 147, 149/3, 149Б, 151А, 153, 157, 159, Загарьинская, 3, 6, Запорожская, 5, Ижевская, 2, 3, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, Казахская, 39, 71, Козьмы Минина, 1А, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, Коломенская, 3, 4, 5, 5А, 7, 9 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24А, 30, 32, 34, 49, 49А, 51, 55, 55А, 57, Косьвинская, 6, 9, 11, Краснополянская, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20А, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,. Крупской, 82, 82А, 84, 84А, 85, 86, 86А, 87, 87А, 87б, 88, 89, 93, Куйбышева, 140,.Лукоянова, 10,.Льва Шатрова, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9/2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Нейвинская, 9, 10, 10А, 10/1А, 11, 12, 14, 14а, Ординская, 8, 10А, 12, 14, 16, 8, Пихтовая, 2, 4, 8, 11, 14, 14а, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29, 30, 30А, 32, 34, 35, 36, 36А, 41, 42, 43, Полазненская, 26, 43, Пушкарская, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, Самаркандская, 1А, 32, Серпуховская, 4А, 5, 6, 7, 11А, 17, 19, 26, Старцева, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, Усольская, 2А, 3, 5А, 13А, 15,.Холмогорская, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25,.Центральная ферма, 1, 2, Чкалова, 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

В воскресенье, 16 сентября, с 9.00 до 13.00 воды не будет в домах на улице Льва Шатрова, 12, 14, 16, 21.

Также в воскресенье с 9.00 до 19.00 воду отключат в Новых Лядах в домах на улице Подгорная, 78, 80, 82 и 109А.

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