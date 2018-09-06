2018-09-06T16:47:42+03:00
Общество

В Прикамье ощутили отзвуки землетрясения под Челябинском

В Кунгурском районе в домах дребезжала посуда
Андрей МАТЛИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Отзвуки землетрясения, случившегося под Челябинском, донеслись и до Прикамья. Правда – в заметно ослабленном виде. Напомним: ранним утром 5 сентября в Усть-Катавском районе Челябинской области было зарегистрировано сразу 10 подземных толчков силой в 5,9 балла, там были частично разрушены жилые дома, школы, больницы.

Сейсмологи успокоили жителей Прикамья, уверяя, что наш регион «стоит» на мощной геологической плите и подобный разгул стихии у нас невозможен.

Тем не менее, в Кунгурском районе местные жители ощутили несильное дрожание земли.

- Нам позвонили жители села Быковка и сообщили, что в 4 часа утра у них в шкафах дребезжала посуда, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий инженер Горного института Уральского отделения РАН Юлия Варлашова. - Но никаких разрушений конструкций в их домах не было. Даже такие небольшие землетрясения для Пермского края – большая редкость. Согласно карте общего сейсмического районирования страны, подобные землетрясения у нас возможны раз в 100 лет. Это связано с «прочной» геологией нашего региона, которая довольно хорошо изучена и не сулит нам какого-либо заметного ущерба от сейсмической активности.

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