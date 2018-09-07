«Проинвестбанк» отмечает свой 72-й день рождения!

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-07T12:46:32+03:00

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Банк был создан в 1946 году как Сталинское отделение Госбанка г. Молотова, а в 1953 году переименован в Свердловское отделение Госбанка г. Перми. В 1994 году банк получил название ОАО «АКБ «Перминвестбанк». Учредителями банка выступили крупные промышленные предприятия Перми, такие, как Пермское агрегатное производственное объединение им. Калинина, Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской революции, Пермское производственное объединение «Моторостроитель» им. Я. М. Свердлова, Хлебокомбинат-2, пермский хладокомбинат «Созвездие».

Не один раз в деятельности банка происходили серьезные изменения, которые затронули структуру, внутреннюю и внешнюю политику, акционеров банка.

В 2013 году в связи с выходом банка за пределы Пермского края проведен ребрендинг. В результате новым наименованием банка стало АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).*

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, что дает вкладчикам дополнительные гарантии сохранности средств. «Проинвестбанк» - член Пермской торгово-промышленной палаты, что свидетельствует о надежности, добросовестности и стабильности организации.

Сегодня АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) - самостоятельный универсальный банк Пермского края, который предоставляет полный спектр услуг для юридических и физических лиц. Это современный кредитно-финансовый институт, входящий в число крупнейших кредитных учреждений Прикамья. Каждый год банк выводит новые продукты в соответствие с требованиями времени и уверенно смотрит в будущее!

* Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество).