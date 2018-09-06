Пермяки стали реже влюбляться и чаще грустить

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-06T16:24:37+03:00

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Социологи из агентства «Supervisor» измерили так называемый «индекс счастья» пермяков. Они опросили почти тысячу горожан, а потом сравнили результаты с данными четырехлетней давности. Оказалось, что счастливых пермяков стало меньше.

- Мы предлагали пермякам представить своеобразную «жизненную лестницу» из 10 ступенек - от «неблагополучной» нижней до «счастливой» верхней, - рассказывает директор агентства Анастасия Рожнева. - И определить, на какой ступени они находятся. Если в 2014 году большинство опрошенных «стояло» на 6-й ступени, то в этом году - лишь на 5-й. То есть мы стали на одну ступеньку менее счастливыми.

Также социологи предлагали пермякам выбрать одно из предложенных слов, чтобы охарактеризовать свое настроение. Чаще всего респонденты выбрали такие слова, как «апатия» и «уверенность» - по 24 процента от числа опрошенных. Слово «радость» набрало 20 процентов.

- Влюбленных раньше было в полтора раза больше, а радостных - в три раза, - говорят социологи. - При этом мужчины в два раза чаще говорили, что испытывают такие чувства, как влюбленность, уверенность, злость. А вот женщины отмечали, что у них преобладают такие эмоции, как радость и страх.

Какие факторы влияют на уровень счастья пермяков?

На первом месте оказались хорошее здоровье, наличие друзей, детей, семьи, высокий уровень дохода, удовлетворенность интимной жизнью, а также занятие творческой профессией.

Среди проблем, которые мешают чувствовать себя счастливыми, - недостаточный уровень социальной поддержки, неважное качество работы сферы ЖКХ, загрязнение воздуха и воды. А еще - тяжелое материальное положение, жилищный вопрос, рост цен и тарифов.

Кроме этого, социологи предложили пермякам оценить уровень комфортной жизни в родном городе.

В 2014 году пермяки поставили комфорту в городе оценку 3,25, а в этом году - лишь 3,19.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Надо любить не город, а его людей

- Чтобы горожанин чувствовал себя счастливым, город должен быть для жителей, а не жители для города, - объясняет доцент ПГНИУ, кандидат географических наук Вячеслав Столбов. - Вот у нас висят повсюду плакаты: «Я люблю тебя, Пермь!» Я мечтаю увидеть хоть один плакатик «Я люблю тебя, пермяк! И подпись - Пермь». Я единственный раз видел автобус, на котором было написано «Прикамье вам верит». В нем везли сотрудников полиции. Я считаю, что главное условие для счастья - это доверие людей. Нужно любить пермяков и лоббировать их интересы. Вот смотрите: в Екатеринбурге прошли игры чемпионата мира по футболу, в Челябинске пройдет саммит ШОС. А у нас таких масштабных событий нет. Чем нам гордиться?

Счастье - это не паниковать от неприятностей

- На настроение человека могут влиять как внешние факторы, так и он сам, по-научному это называется локус-контроль, - говорит психиатр, кандидат медицинских наук Александр Вайнер. - Успешные люди умеют выстраивать внутри себя «башню из слоновой кости» и противодействовать неблагоприятным изменениям в окружающем мире. Но самочувствие многих зависит исключительно от того, как складывается жизнь вокруг них. Большинство людей остро реагируют, например, на ухудшение своего материального благополучия. Это напрямую сказывается на их «уровне счастья», хотя у них могут оставаться прекрасные отношения в семье, с друзьями, с коллегами по работе. Надо научиться противостоять неприятностям, а не впадать в панику от них.