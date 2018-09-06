2018-09-06T16:42:19+03:00
Происшествия

Погибший во время пожара в монастыре священнослужитель не смог выбраться из своей кельи из-за решеток на окнах

По одной из версий, в монастырской трапезной взорвался газовый баллон
Андрей МАТЛИН
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Огонь охватил монастырскую трапезную, а затем перекинулся на другие монастырские постройки. Фото: Соликамская епархия.Огонь охватил монастырскую трапезную, а затем перекинулся на другие монастырские постройки. Фото: Соликамская епархия.
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Сегодня, 6 сентября, в Соликамске прошла панихида по иеромонаху Зосиме (Оболдину). Он погиб в своей келье во время пожара в Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни.

- Сообщение о возгорании поступило в 17.10 5 сентября, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Пожарные выехали в деревню Красная горка в Чусовском районе, там горели хозяйственные постройки и металлический вагончик. В нем был обнаружен погибший 52-летний мужчина. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Погиб иеромонах Зосима, который в прошлом году начал служить в монастырском храме, а весной этого года принял монашеский постриг.

Отца Зосиму все любили за доброту и трудолюбие. Фото: Соликамская епархия.

Отца Зосиму все любили за доброту и трудолюбие. Фото: Соликамская епархия.

Как рассказали очевидцы, отец Зосима в этот день занимался послушничеством – работал по хозяйству. А затем отправился в свою келью отдохнуть. Она располагалась в металлическом железнодорожном вагоне, который примыкал к деревянному зданию монастырской благотворительной трапезной. Именно в ней и возник пожар – предположительно, там взорвался газовый баллон. Огонь перегородил выход из кельи, а на окнах были металлические решетки.

В Соликамске в поминовение об отце Зосиме отслужили литию. Фото: Соликамская епархия.

В Соликамске в поминовение об отце Зосиме отслужили литию. Фото: Соликамская епархия.

Проверку обстоятельств пожара начали следователи СУ СКР по Пермскому краю. В Соликамской епархии, к которой относится пустынь, также создали комиссию, которая будет разбираться, из-за чего загорелась трапезная, и какой ущерб нанес огонь. Там сообщили, что пострадали хозяйственные постройки, возведенные недавно. А до старинных зданий монастыря огонь не добрался.

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