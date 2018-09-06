Пермские мошенники, представляясь работниками соцзащиты, обманули более 1000 человек

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-06T14:23:06+03:00

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В Перми осуждены мошенники, которые продавали медицинскую технику пожилым людям втридорога. Они действовали в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области.

Руководство банды очень тщательно готовило участников группы к совершению преступлению. Был снят офис, в котором мошенники учились обманывать пенсионеров, разыгрывали разные варианты развития событий. Там же проводились психологические тренинги.

Мошенники приходили к пенсионерам домой и представлялись работниками соцзащиты и медицинских учреждений. Затем они, пользуясь полученными в ходе тренингов знаниями, убеждали пожилых людей в необходимости приобретения физиотерапевтических аппаратов. Цена на предлагаемую ими медтехнику превышала ее реальную стоимость в несколько раз.

Потерпевшими по делу были признаны более тысячи человек. Общая сумма причинного ущерба превысила 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны 30 человек в возрасте от 18 лет до 51 года. 16 осужденных отделались условными сроками. Остальные приговорены к лишению свободы на срок от 1 года до 3 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Помимо этого участники банды обязаны возместить причиненный ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.