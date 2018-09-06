2018-09-06T07:31:30+03:00
Общество

Погода на сентябрь в Перми 2018: в выходные будет холодно и дождливо

Ожидается переменная облачность
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 6 сентября, в Перми ожидается переменная облачность, температура воздуха будет варьироваться от 17 до 22 градусов. А вот в пятницу, 7 сентября, в Пермь придет небольшое похолодание.

- В пятницу возможны небольшие дожди, - рассказали в гидрометцентре. - Ветер северно-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов.

В субботу, 8 сентября, в Перми также ожидаются дожди. Ветер северный и северно-западный, облачная погода. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов.

- В воскресенье, 9 сентября, в Перми будет еще холоднее, - говорят синоптики. - Ожидается переменная облачность и дожди.

Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, вторая декада сентября может привести к интенсивным вторжениям арктического воздуха на Урал. Середина месяца прогнозируется холоднее нормы на несколько градусов. Возможны первые серьезные заморозки.

- А вот третья декада ожидается теплее нормы на один градус, - сообщили синоптики. - Последние дни сентября будут сухими и умеренно теплыми.

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