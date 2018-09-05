2018-09-05T18:43:03+03:00
Общество

В центре Перми открылась бургерная Тимати

Сам рэпер в столицу Прикамья не приехал
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Константин КЯКИНЕН
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У пермских посикунчиков появился опасный конкурент – бургеры от Тимати. Они настолько сочные, что покупателям выдаются специальные перчатки. 5 сентября в Перми состоялось техническое открытие ресторана быстрого питания «Black Star Burger». Бургерная разместилась на первом этаже бизнес-центра "Ленком" (Комсомольский проспект, 28а). Первые несколько недель заведение фаст-фуда будет работать в тестовом режиме.

Найти столик - дело непростое Фото: Константин КЯКИНЕН

Найти столик - дело непростоеФото: Константин КЯКИНЕН

«Black Star Burger» открылся в 18 часов, а за два часа до открытия была устроена презентация нового заведения, куда пускали только по приглашениям. В небольшой зал набилось около ста человек. «Простых смертных» до шести часов вечера в кафе не впускали. Никто из желающих отведать бургеров от Тимати ждать не захотел.

Такого ажиотажа, как в Москве в Перми не было. Открытие для города просто незамеченным. Проигнорировал мероприятие и сам рэпер. Ожидается, что он приедет на официальное открытие ресторана. Тогда он по традиции сам будет готовить бургеры.

Официанты выносили гавайские бургеры с шитком Фото: Константин КЯКИНЕН

Официанты выносили гавайские бургеры с шиткомФото: Константин КЯКИНЕН

Первые посетители оценили качество бургеров. Юрий Мальцев пришел на открытие «Black Star Burger» с женой Катей с двумя маленькими детьми – Степой и Мирой.

В бургерную всей семьей Фото: Константин КЯКИНЕН

В бургерную всей семьейФото: Константин КЯКИНЕН

- Бургер очень вкусный, - говорит Юрий, который с трудом отвлекается от поедания фаст-фуда. – И, главное, очень сытный. Одним бургером может наесться взрослый мужчина. Мне здесь очень понравилось, надеюсь, они дальше будут держать марку.

Студентка Политеха Елизавета Вольцева заказала гавайский бургер. Он подается с особым шиком – с фейерверком и громкими аплодисментами.

-= Очень вкусно, - говорит Елизавета. – Ради такого бургера можно и испачкаться.

Бургер вкусный, но его надо еще доесть Фото: Константин КЯКИНЕН

Бургер вкусный, но его надо еще доестьФото: Константин КЯКИНЕН

Меню ресторана разнообразное. Здесь и классические бургеры с говядиной или индейкой за 295 (обычный) и 445 рублей (двойной), и вегетарианские «вега-сырные» за 240 рублей. За гавайский придется отдать 315 рублей, столько же стоит «Пермь-слоу». А за 699 рублей можно отведать VIP-бургер с трюфельным маслом и смородиновым джемом. Черный «Блэк стар бургер» стоит 195 рублей. Также в продаже имеется картофель-фри от 100 рублей и напитки от 89 рублей.Все довольно вкусно и питательно.

Кто за бургером Тимати подходи Фото: Константин КЯКИНЕН

Кто за бургером Тимати подходиФото: Константин КЯКИНЕН

Бургерная Тимати открылась без особого размаха, теперь остается только гадать, сколько она проработает. Как известно, Пермь достаточно прохладно относится к различным нововведениям.

Напомним, что до Перми Тимати открыл свои закусочные в Москве, Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Грозном и Воронеже.

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