В Перми судят водителя автобуса, который возил в салоне мертвого бизнесмена

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-05T16:48:38+03:00

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В Перми продолжается суд над женщиной-водителем автобуса пятого маршрута. Ее обвиняют по статье об оставлении человека в опасности. Одному из нетрезвых пассажиров «пятерки» стало плохо, но никто не поспешил вызвать «скорую». И его катали по городу из конца в конец маршрута. А потом полчаса возили его тело, когда он умер.

«Мертвая петля» по-пермски

Эта дикая история произошла зимой позапрошлого года. 21 декабря 48-летний пермский предприниматель Эдуард Г. около шести вечера сел на остановке «Кристалл» в автобус пятого маршрута. Он купил билет и сказал кондуктору, что едет домой до конечной остановки «Мильчакова». Попросил в случае чего – растолкать его: он был выпивши.

На конечной остановке он не смог выйти самостоятельно. Сейчас, на суде, кондуктор уверяет, что она обратилась к водителю – по инструкции они должны были в подобном случае прекратить движение, вызвать и дожидаться «скорую» и полицию.

Однако водитель решила ехать на второй круг, заявив, мол, проспится пассажир в дороге, тогда и высадим.

Тот самый автобус №5. Фото: соцсети.

Но и на конечной остановке «Голый мыс» пассажир не пришел в себя. По пути туда, как рассказала кондуктор, он что-то мычал и сползал с сиденья. И автобус отправился еще на один круг – до остановки «Мильчакова». И только когда он прибыл туда, водитель решила вызвать «скорую». Но не дождалась врачей и поехала в парк на улицу Ижевская. Прибывшие туда медики в полдевятого вечера констатировали, что пассажир умер примерно полчаса назад. Выходит, по городу в «пятерке» возили уже мертвое тело.

На суде в Свердловском районе пока не заслушивали водителя пятого автобуса. От комментариев корреспонденту «КП» 45-летняя Наталья С. отказалась, заявив только, что кондуктор «на нее наговаривает», а как было на самом деле – она расскажет на суде. Следующее судебное заседание назначено на 12 сентября.

68-летняя мать умершего пассажира подала судье иск к водителю на полмиллиона рублей.

«Пусть смерть моего сына спасет чьи-то жизни»

Вере Константиновне только и остается, что рассматривать фотографии сына.Фото: Андрей МАТЛИН

- Водитель даже не извинилась передо мной! – возмущается Вера Константиновна. – Сын был полон сил и планов, он всегда заботился обо мне, о дочери, о внучке, которая в тот год пошла в школу. Он имел свой бизнес по обслуживанию сантехнических систем в коттеджах, планировал на нашей даче построить хороший особняк. Со своей женой Ириной они объездили полмира, были в Сингапуре, на Бали, в Таиланде. Он выпивал, но изредка и только дорогие напитки, которые привозил из-за границы. Ума не приложу, где он мог отравиться: врачи констатировали смерть от отравления этанолом – спиртным. Но это не отменяет вины водителя. Я хочу, чтобы ей присудили реальное наказание. Может быть, тогда смерть моего сына спасет чьи-то жизни: послужит уроком для работников общественного транспорта, и они будут знать, что за оставление человека в опасности придется отвечать. Ведь подобный дикий случай у нас в Перми – не единственный.

Действительно, как уже писала «КП», в январе позапрошлого года в автобусе маршрута №77 больше двух часов возили пассажирку с инсультом, в результате она через несколько дней скончалась. В декабре прошлого года кондуктору автобуса назначили штраф в 80 тысяч рублей, а также присудили выплатить 200 тысяч рублей мужу умершей женщины. Максимальное наказание по статье об оставлении человека в опасности – до одного года лишения свободы. Но тогда судья учел, что женщина-кондуктор была матерью-одиночкой и воспитывала малолетних детей.

Как прекратить «гонки на автобусах»?

Как объяснили в муниципальном предприятии «Гортранс», автоперевозчики обязаны ознакомить водителей и кондукторов автобусов с должностной инструкцией, по которой в случае, если пассажиру становится плохо, они должны остановить автобус и вызвать «скорую помощь», а при необходимости – и полицию. Но эти инструкции часто нарушаются, поскольку водители устраивают «гонки на автобусах» - идут на все ради выручки.

- Ситуация должна измениться после перехода к 2020 году в Перми к новой транспортной модели, когда автоперевозчики будут получать деньги за пройденные километры и только в случае «дисциплинированности» - при соблюдении расписания автобусами и должностных инструкций работниками, - уверяют в «Гортрансе».

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