В «Новом центре» Перми открылась новая оптика

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-04T16:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Революции, 24 появился оптический салон нового формата: компания «Технологии зрения», одна из лидеров оптического рынка города Перми, открыла свой флагманский салон в самом центре города. Современный офтальмологический центр дает возможность не просто приобрести качественные очки или контактные линзы - здесь всем желающим предлагают пройти полное диагностическое обследование. Оборудование последнего поколения позволяет максимально точно и, что немаловажно, максимально быстро проверить не только остроту зрения, но и выявить существующие проблемы зрительной системы.

Фото компании

- Мы сделали все, чтобы, заходя в наш салон, вы попадали в мир красоты, точности, профессионализма, доброжелательности, чтобы жители нашего города имели доступ к современной офтальмологической диагностике, к современной оптике и самым модным оправам, - рассказывает главный врач Ольга Костарева.

Фото компании

Новый салон «Технологии зрения» - настоящий инновационный флагман отрасли, который расширяет свои границы. Нет категории пермяков, которая бы не могла воспользоваться услугами центра. Это и совсем маленькие дети грудного возраста, родившиеся со зрительными патологиями, и пенсионеры, и стильная молодежь, которой сейчас не нужно лететь в Милан за модной оправой.

Фото компании

Особенность нового центра в том, что теперь пройти диагностику, лечение, а также подобрать очки или контактные линзы можно в одном месте, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки. В «Технологиях зрения» сосредоточено самое новейшее диагностическое, лечебное и производственное оборудование последнего поколения, позволяющее изготавливать очки в течение 10 минут.

Фото компании

Каждый глаз уникален и индивидуален, как отпечаток пальца. Поэтому, чтобы изготовить по-настоящему качественные очки, необходимо снять индивидуальные параметры глаз. Теперь это возможно в «Технологиях зрения» на ул. Революции, 24 с новым прибором Impressionist (Германия, Rodenstock). Высокоточный центровочный прибор считывает положения зрачка для конкретной оправы, выбранной клиентом, что позволяет изготовить очки по индивидуальным параметрам с цифровой точностью. Такие очки станут уникальными для каждого и дадут новое, лучшее качество зрения и жизни.

Фото компании

Для маленьких жителей города новый центр «Технологии зрения» проводит компьютерную диагностику зрительной системы. Уникальный прибор Plusoptix A09 позволяет диагностировать болезни глаз детям уже с 1 месяца. Ведут прием врачи-офтальмологи высшей категории Ольга Костарева и Елена Завалина, которые уже давно снискали уважение и любовь у маленьких пациентов города. В салоне есть игровая зона, позволяющая сделать пребывание ребенка в центре комфортным и увлекательным. И, конечно же, приятно удивит ассортимент детских оправ.

Фото компании

Пермяки могут получить качественно иной уровень обслуживания, соответствующий новейшим мировым стандартам. Не надо лететь в Италию за модной оправой или в Германию за высокотехнологичной оптикой. Наполнение - более 100 оптических коллекций, более 3000 штук, среди которых необычные Miu Miu, BOZ, J.F.Rey, эпатажные Andy Wolf, классические Escada, Blumarine, роскошные Chopard.

Фото компании

Для мужчин коллекции Bugatti, Porsche, Jaguar. Компания успешно сотрудничает с ведущими производителями контактных линз - Alcon, Jonson&Jonson, Bausch&Lomb, Cooper Vision и другими. Качественные оправы и линзы, квалифицированная диагностика и безупречный сервис - кредо оптики «Технологии зрения».

Фото компании

Всех желающих позаботиться о своем зрении ждут в новом центре на ул. Революции, 24 (вход со стороны ул. Сибирской). В честь открытия салона действует скидка 35% на оправы и солнцезащитные очки всем покупателям!

Телефон 208-20-30, T-zrenie.ru.