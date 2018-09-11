Зоя Бербер представила в Перми новый фильм «Счастья! Здоровья!»

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-11T20:11:15+03:00

Актриса рассказала, что заставит ее раздеться на съемках, сколько раз она выходила замуж и в каком фильме дебютировала ее дочь Надя

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Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны» приехала в Пермь на премьеру фильма «Счастья! Здоровья», в котором она сыграла невесту. Картина состоит из трех новелл. Во время фильма зритель побывает на трех свадьбах – армянской, татарской и русской. Зоя Бербер играет Светлану, у которой в день свадьбы из тюрьмы выходит бывший.

Перед премьерой фильма Зоя Бербер раздавала автографы, фотографировалась с фанатами, а также рассказала о съемках фильма.

Каждый хотел получить автограф у Леры из "Реальных пацанов"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Главной неожиданностью для меня стало увидеть в гримерке Марину Федункив (маму Коляна в сериале «Реальные пацаны»), - призналась Зоя Бербер. – Вместо приветствия Марина мне заявила: «А ты здесь что делаешь?». Я ей сказала, что я играю ее доченьку. Было очень смешно.

Надо все успеть - и карточки подписать, и попозировать фотографамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также она отметила, что «сын» Марины Федункив Николай Наумов ничего не знал о киношной свадьбе «Леры» и поэтому не успел приревновать ее к новому избраннику. Кстати, в фильмах Зоя Бербер уже четыре раза выходила замуж, а в жизни еще ни разу.

бербер играет дочку Марины Федункив в новом фильмеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У меня все еще впереди, - смеясь, сказала актриса.

Зоя Бербер рассказала и о том, что долгое время скрывала – когда в кино дебютировала ее дочь Надя.

Приятно поваляться на ковре со "звездой"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вы просто все очень невнимательные, - посетовала Зоя. – Надю я впервые показала в «Реальных пацанах». Ей было два месяца, когда она сыграла дочь Арменки и Марины. Кстати, съемки «Реальных пацанов» длятся уже 9 лет. Мы за это время все очень породнились, стали одной семьей.

Поклонники подарили Зое фотографию. где она совсем маленькаяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также Зоя Бербер сообщила поклонникам, что скоро состоится премьера нового сезона «Реальных пацанов». А пока у актрисы есть немного времени, чтобы побыть в Перми с семьей, побывать на новой набережной, которую она, оказывается, не видела, погулять по любимому Компросу. А потом опять Москва и новые проекты. Планов много, отдыхать некогда.