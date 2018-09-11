Пять фильмов «Флаэртианы», которые нельзя пропустить

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-11T14:45:04+03:00

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этом году «Флаэртиана» отмечает совершеннолетие - фестивалю исполняется 18 лет. Организаторы отсмотрели 839 картин из более чем 20 стран мира и специально для читателей «Комсомолки» отобрали 5 фильмов, которые ни в коем случае нельзя пропустить

«За пределом» (Польша, 2017, 74 мин., режиссер - Марта Прус)

Фильм рассказывает о подготовке чемпионки Олимпийских игр Маргариты Мамун к главному спортивному соревнованию. Режиссер показывает ту сторону спорта, которая мало кому известна. Только на тренировках, за кулисами большого спорта можно увидеть, какой ценой дается победа. Спортсменка преодолевает себя, одиночество и разлуку с семьей. Только - изнуряющие тренировки и жесточайшая дисциплина, которую требует тренер чемпионки Ирина Винер. Картина уже побывала на киносмотрах в Амстердаме, Хельсинки, Гетеборге, Люксембурге, Загребе и Кракове и почти везде получила призы.

19 сентября, кинотеатр «Премьер» (ул. Пионерская, 17), зал №5, 13.00 - 14.40 (18+). Цена билета - 150 рублей.

«Кино для Карлоса» (Россия, 2017, 31 мин., режиссер - Бирон Ренато Боррайро Серрано)

Режиссер фильма родом из Гватемалы. Он встретил русскую девушку, и у них родился сын - Карлос. Небольшая трогательная картина рассказывает о первом Новом годе маленького Карлоса в России, забавной теще режиссера, выпивающем тесте, салате «Оливье» и новогодних курантах. Очень доброе и теплое кино представляет сам режиссер.

Кадр из фильма "Кино для Карлоса"

19 сентября, кинотеатр «Премьер» (ул. Пионерская, 17), зал №4, 20.30 - 21.00 (18+). Цена билета - 170 рублей.

«Красная душа» (Нидерланды, 2017, 93 мин., режиссер - Иессика Гортер)

Очень серьезный фильм, который многих заставит задуматься. Он рассказывает о сталинских репрессиях и том, какое влияние они оказали на современную жизнь россиян. Фильм представляет собой мозаику портретов - люди обнажают свою «красную душу» - красную от боли и страха.

кадр из фильма "Красная душа"

С другой стороны режиссер показывает и тех, кто не верит в сталинские репрессии и ностальгируют по Советскому Союзу. Постепенно мозаика складывается в единую картину того, как трагическое прошлое отзывается в судьбах нынешних поколений россиян.

19 сентября, кинотеатр «Премьер» (ул. Пионерская, 17), зал №5. Специальный показ. 20.00 - 22.00 (12+). Цена билета - 170 рублей

«Медведи Камчатки. Начало жизни» (Россия, 2018, 52 мин., режиссер - Ирина Журавлева)

Долгожданная премьера пермского режиссера Ирины Журавлевой о жизни медведей. Картина снималась на Камчатке в течение семи месяцев. Красивая, трогательная история медвежонка, который появляется на свет.

кадр из фильма "Медведи Камчатки. Начало жизни"

Сценарий фильма написан самой природой - зрителя переносят в мир вулканов, рек и диких животных Камчатки. Мир, где человеку отведена роль наблюдателя.

19 сентября, кинотеатр «Премьер» (ул. Пионерская, 17), зал №5. Специальный показ. 18.20 - 19.40 (0+). Цена билета - 170 рублей.

«Древности Пермского края. Оханский слон» (Россия, 2017, 52 мин., режиссер - Мила Кудряшова)

Фильм рассказывает о том, как уникальная находка останков трогонтериевого слона изменила жизнь жителей близлежащих сел, деревень и даже краевой столицы.

Кадр из фильма "Древности Пермского края. Оханский слон"

Перед началом фильма зрители смогут встретиться с участниками экспедиции в Оханский район и создателями фильма, которые наблюдали, как ведутся раскопки на берегу Камы.

18 сентября, кинотеатр «Премьер» (ул. Пионерская, 17), главный кинопавильон. Специальный показ. 15.30 - 17.30 (6+). Вход свободный.

Полностью программу «Флаэртианы» можно посмотреть на сайте: http://www.flahertiana.ru.