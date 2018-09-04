Четверо детей из Прикамья так хотят учиться, что каждое утро переплывают реку, идут километр пешком, а потом едут в школу на электричке

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-04T16:24:13+03:00

Другой возможности попасть на уроки у них нет

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В 7 утра мама Ирина будит Настю, Алену, Сашу и Дашу. Ребята завтракают, одеваются, накидывают на плечи рюкзаки с учебниками и идут к берегу, где их ждет лодка. Папа Василий помогает всем расположиться в ней и гребет к противоположному берегу.

- Затем мы километр идем пешком вдоль реки и выходим к железнодорожным путям, - рассказывает мама Ирина. - Летом мы внимательно смотрим под ноги: могут встретиться змеи. В 9.33 у нас электричка до Усть-Кишерти, где находится школа. На первый урок мы никогда не успеваем, на второй - опаздываем. Я жду ребят в школе. Домой мы возвращаемся примерно в 16.30.

Вот так местные пенсионеры перебираются на другой берег. Скрин с видео Ирины

Это идеальная ситуация. Весной, когда река разливается и бывает сильное течение, школьники остаются дома.

В деревне Верхние Частые (это Кишертский район) кроме семьи Кураковых живут еще 15 человек.

- И наши пенсионеры также - лодка, пешком, электричка - добираются до Усть-Кишерти, где магазины и больница! - добавила Ирина.

Раньше Настя, Алена, Саша и Даша жили в интернате при школе. Только в 2016 году интернат закрыли.

Дети стараются учиться. Десятиклассница Настя планирует поступать в медицинский, восьмиклассница Алена хочет стать полицейским, пятиклассник Саша мечтает строить дома, как папа. А младшая, третьеклассница Даша, пока не определилась, но больше всего она любит разглядывать насекомых.

Детей из соседних деревень собирает по утрам школьный автобус. Но, по словам мамы, в их деревню он не заезжает, потому что просто не проедет, дороги нет.

Ребята не хотят переходить в другую школу. Фото из архива семьи

Детям предлагали ходить в другую школу в Кунгурском районе, к ней дорога от их деревни есть, хоть и не очень хорошая. Но Ирине это учреждение не очень нравится. Она считает, что школа в Усть-Кишерти лучше. А переезжать в Усть-Кишерть Ирина и Василий тоже не хотят: тут и дом построен, и работа есть. Она работает сторожем, а он плотником на базе Пермского госуниверситета, которая расположена в их деревне.

А вот директор школы Марина Вятченина уверена: детям будет лучше, если они переедут в Усть-Кишерть.

- Я знаю, что у них бабушка здесь живет, - говорит Марина Ивановна. - Почему бы им не переехать сюда? Дети к знаниям тянутся, но уроки часто пропускают. Особенно, когда река только начинает замерзать, или лед на ней уже тает.

Глава Кишертского района Тамара Конопаткина говорит, что знает о проблеме. Но помочь ничем не может.

- Чтобы автобус мог забирать детей и возить в школу, нужна дорога, - говорит женщина. - Мы несколько раз писали в министерство природных ресурсов, но нам отказывают: по той стороне берега, где живет семья, расположен лесной фонд. Строительство дороги запрещено. Мы готовы возить детей до ближайшей школы в Кунгурском районе, но семья не согласна туда переходить.