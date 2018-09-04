Пермский «УРАЛХИМ» помог первоклассникам собраться в школу

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-04T15:51:25+03:00

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Накануне нового учебного года филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» присоединился к благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которую традиционно проводят «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» и Министерство социального развития Пермского края.

В первых числах сентября молодые активисты филиала «ПМУ» вручат собранные заводчанами наборы канцелярских принадлежностей детям из малоимущих и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Традиционно предприятие помогло собраться в школу и детям работников завода, которые в этом году пошли в первый класс. Тридцать девять учеников получили школьные наборы, в которых есть все необходимое для уроков: дневник, тетради, пенал, альбомы, краски, фломастеры, пластилин и многое другое. Такая поддержка экономит время и деньги родителей.

«Думаю, на ближайшие полгода вопрос с канцтоварами для моего первоклассника Димы снят, – прокомментировал газоспасатель филиала «ПМУ» Олег Шардаков. – Это действительно ощутимая поддержка. Времени и средств на подготовку и сборы в школу уходит немало».

Чтобы родители могли сами отвести своего ребенка первый раз в первый класс, компания предоставляет им дополнительный оплачиваемый выходной, если школьная линейка выпадает на рабочий день. Еще одним подарком для первоклашек ко Дню знаний из года в год становится экскурсия на завод «Кондитер 8», которую организует профсоюзный комитет филиала «ПМУ». Дети получают уникальную возможность увидеть, как готовятся их любимые сладости, а также своими руками оформляют торты, которыми затем угощают своих родных.

«Я украсила свой торт вафельными бабочками, посыпкой из звездочек и разными кремами. Мне понравилось – как будто я рисовала на тортике! К нам на 1 сентября приехала бабушка, и мы все вместе полакомились тем, что у меня получилось», – рассказала Лиза Сонина.

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- Замечательно, что дети наших работников подрастают, успешно учатся, приобщаются к спортивным традициям предприятия. Затем приходят в подростковый трудовой лагерь, который мы ежегодно организуем. Вполне возможно, что некоторые из ребят впоследствии продолжат заводские династии. Предприятие на всех этапах взросления детей оказывает поддержку родителям: организует зимний и летний отдых в детских лагерях, вручает новогодние подарки.