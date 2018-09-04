Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает прямой авиарейс из Перми до Калининграда

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-04T12:31:52+03:00

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Как сообщили в авиакомпании, запуск «премьерного» рейса «Пермь – Калининград» запланирован на 27 сентября, билеты обещают начать продавать уже на следующей неделе.

Самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью в 50 пассажиров будут летать до Калининграда дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Пока такие полеты запланированы до конца года.

- Минимальный тариф на полет в одну сторону установлен в 5 тысяч 640 рублей, - сообщили в авиакомпании. – Время перелета при этом составит 3 часа.

Цена авиабилетов могла бы быть и выше, но рейс является субсидируемым – из бюджета Пермского края компенсируется 25 процентов их стоимости.

Как уже сообщала «КП», с 18 сентября пермякам станут также доступны прямые авиаперелеты по маршруту «Пермь – Минеральные Воды», их открывает авиакомпания «Победа». Вылеты из пермского аэропорта будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути составит 3 часа 30 минут. С 29 октября эта же авиакомпания начнет полеты из Перми в Тбилиси, они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Как сообщили в аэропорту, авиабилеты на рейсы до Минвод и Тбилиси уже поступили в продажу.